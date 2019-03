I Sì Tav tornano in piazza a Torino Chiamparino | Rischiamo l' effetto Repubblica

Tav : domani le madamin tornano in piazza a Torino per dire sì a realizzazione opera : Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

VoTavota Marina di Ragusa : tornano gli chef Colombo e Causarano : Votavota Marina di Ragusa, venerdì 1° Marzo parte la stagione 2019. Si alza il sipario sulla stagione 2019 del ristorante Votavota a Marina di Ragusa.

Tav - il commissario Foietta boccia l'analisti costi-benefici : 'Numeri e metodi non tornano' : Un documento omertoso, che dà numeri ma non spiega. Un carteggio strano, in cui i conti non tornano, condito da errori macroscopici. Il giudizio impietoso di Paolo Foietta è una scure che taglia la ...

Analisi costi-benefici sul Tav - i conti non tornano. : Un "vero cambiamento" avrebbe significato lo stop delle opere da voi citate oltre che la messa in atto di una politica del tutto diversa a tutela dell'ambiente, capace di pensare al futuro. Siamo ...

Fact checking sulla Tav : spese - ambiente e fondi Ue - le cifre che non tornano : Per l’Italia terminare la Torino-Lione costerebbe ancora 4,7 miliardi: 3 per la tratta internazionale e 1,7 miliardi per la parte domestica. Nell’ipotesi suggerita dalla Lega di congelare gli investimenti sulla tratta italiana si scenderebbe a 3. Bloccare l’opera e scegliere di non realizzarla, costerà invece, 3,2 miliardi: 1,7 per risarcimenti e p...

Tav : finanziamenti e penali - i conti che non tornano nell'analisi costi-benefici : Nelle 79 pagine dello studio della commissione, spese molto alte e benefici quasi nulli per la scarso peso dato agli effetti del trasferimento delle merci dai tir ai treni. Ecco i nodi più controversi ...

Tav : finanziamenti e penali - i conti che non tornano nell'analisi costi-benefici : Fa discutere lo studio della commissione che ha espresso parere negativo sull'opera: secondo i tecnici i costi supererebbero gli introiti di 7-8 miliardi di euro. Mentre le spese per il ripristino (4,2 miliardi) sono state corrette dal ministero

Tra Lega e M5s i conti sulla Tav non tornano : 'La Tav va assolutamente fatta, anche perché costa più non farla che farla'. Così parlo Matteo Salvini il 24 gennaio ai microfoni di 'Povera Patria'. Un'affermazione che, sottoposta a fact-checking , ...

A Torino tornano in piazza i pro-Tav ma senza bandiere politiche : Fra i partecipanti oltre a diversi sindaci di comuni del nord, ci sono i governatori di Piemonte e Liguria ed esponenti di Pd, Forza Italia e Lega. Per Salvini 'se non c'è accordo politico si faccia ...

Torino - i sì Tav tornano in piazza con la Lega. "Ora il referendum" : Le organizzatrici: "Siamo più di 30mila". Da più parti si invoca la consultazione per dirimere la questione. Di Maio: "C'è la Lega? Non mi scandalizzo". Il dem Martina in piazza: "Basta ambiguità"

I sì Tav tornano in piazza a Torino : flash mob per sostenere l'opera : Torino torna in piazza, due mesi dopo la prima manifestazione, con un flash mob per dire sì alla Tav. L'appuntamento è in piazza Castello, la stessa dello scorso 10 novembre, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione e alle grandi opere come motore di sviluppo del Paese. Attesi in piazza i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti, il Pd Maurizio Martina, la Lega con il suo capogruppo Maurizio Molinari. ...

Tav - madamine tornano in piazza : Mobilitazione a sostegno della Torino-Lione oggi in piazza Castello a Torino . "A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in piazza per chiedere un'accelerazione nella presa di ...

Sabato a Torino tornano in piazza i Si Tav : Un flash mob, una mobilitazione lampo a sostegno della Torino-Lione. Il 12 gennaio il popolo Si' Tav torna in piazza a Torino. A organizzare la mobilitazione le cosiddette "madamin" arancioni di "Si, Torino va avanti", l'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino di "Si' Tav, si' lavoro" e l'Osservatorio 21, presieduto da Luciano Lenotti. In piazza hanno gia' annunciato la loro presenza oltre un centinaio di sindaci provenienti da diverse ...