I consigli dei Clooney | la tata | e l’approccio «no gender» Il royal baby di Meghan

Piemonte : il consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato di emergenza idrica : In relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile in Piemonte, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato d’emergenza nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, i cui Comuni appartengono agli Ambiti territoriali ottimali (Ato) 2, 3, 4 e 6. L'articolo Piemonte: il Consiglio dei Ministri proroga di 12 mesi lo stato ...

Vaccini - parla il consiglio Superiore di Sanità : “La difesa dei deboli è una scelta civile” : In favore dei Vaccini si esprime il Consiglio Superiore della Sanità: “Tutelare i pazienti immunodepressi permettendo loro di poter frequentare comunità scolastiche dove compagni, più fortunati perché sani, sono scevri, attraverso le vaccinazioni, dal rischio di trasmettere infezioni ad alta patogenicità – quali il morbillo – è scelta largamente improntata alla difesa dei più deboli e in linea con la grande tradizione civile e ...

Tav - manca ancora accordo nel governo. Stasera ennesimo consiglio dei ministri : Oltre cinque ore per un vertice che resta totalmente interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. Insomma, nel governo, ancora una volta, sulla Tav non c'è accordo. "Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale" precisa stamani una nota di Palazzo Chigi. E al quotidiano on line Affaritaliani.it il vice premier Luigi Di Maio commenta: "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Per questa ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A seguire il sottosegretario Stefano Buffagni, che sin dall'inizio va ripetendo che "oggi si parla di futuro" e infine il viceministro all'Economia Laura Castelli, torinese, un tempo 'no-Tav' per ...

Di Maio e Casaleggio a Torino col convitato di pietra Tav. I 5S cercano di far ingoiare la pubblicazione dei bandi ai consiglieri torinesi : A Torino, sul piazzale d'ingresso delle Officine grandi riparazioni, un treno a vapore e una locomotiva dell'Alta velocità, il vecchio e il progresso, ricordano che c'è una decisione da prendere. Entrando è sufficiente osservare la prima fila della sala del Duomo delle Ogr, dove uno stile rustico si mescola con il moderno, per capire che qui, mentre si parla di innovazione e start up, il convitato di pietra è la ...

Tumori alla gola e sesso orale : ecco i rischi e i consigli dei medici per ridurre i rischi : Sono sempre più in aumento i Tumori all’orofaringe, dunque tonsille, palato, lingua e ugola. Secondo gli esperti una delle cause principali di questo cancro è da individuare nel sesso orale. Se una donna, infatti, è affetta da Hpv, ovvero Papilloma virus, c’è un altro rischio che il virus venga trasmesso all’uomo, provocando patologie anche molto gravi. Ovvio che, se il sesso è occasionale, i rischi aumentano nettamente e sono ...

M5s - Di Maio : "Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali" - : Il vicepremier commentando il tonfo elettorale in Sardegna del M5s, fermo attorno all'11%, annuncia l'apertura una riorganizzazione interna e ribadisce: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 ...

M5s - Di Maio : "Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali" - : Il vicepremier commentando il tonfo elettorale in Sardegna del M5s, fermo attorno all'11%, annuncia l'apertura una riorganizzazione interna e ribadisce: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 ...

5 Stelle - Di Maio : 'Via tetto dei due mandati per i consiglieri comunali' : In conferenza stampa alla Camera, dopo la batosta elettorale in Sardegna, Luigi Di Maio fa il punto sulla situazione del Movimento 5 Stelle. 'Serve una riorganizzazione, ad esempio ritengo che si ...

M5s - Di Maio : "Via il vincolo dei due mandati per i consiglieri comunali" | E apre alle liste civiche : E' iniziata la "mutazione" annunciata nel Movimento. Il vicepremier vuole "discutere nuove regole", apre alle liste civiche ma "blinda" il suo mandato di capo politico del M5s

M5s - Di Maio : "Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali" - : Il vicepremier commentando il tonfo elettorale in Sardegna del M5s, fermo attorno all'11%, annuncia l'apertura una riorganizzazione interna e ribadisce: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 ...

M5s - Di Maio : "Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali" - : Il vicepremier commentando il tonfo elettorale in Sardegna del M5s, fermo attorno all'11%, annuncia l'apertura una riorganizzazione interna e ribadisce: "Il ruolo del capo politico si ridiscute tra 4 ...

Cosa fare se scappa il cane? Ecco i decalogo dei consigli utili : “Purtroppo il fenomeno dei furti di cani in Italia è fiorente, anche se molte volte non se ne parla o se ne parla solo in casi eclatanti“, spiega l’Associazione animalista AIDAA in una nota. “Nel 2017 stati 36.000, a questi vanno aggiunti migliaia di cani che scompaiono, scappano e dei quali torna a casa solo il 15% del totale. Le razze maggiormente oggetto dell’interesse dei ladri sono quelle di piccola taglia che hanno ...

Ad Isola i consigli dei carabinieri per evitare furti e truffe : Serata informativa a Isola con i carabinieri Nei giorni scorsi si sono verificati vari casi di anziani che non si sono lasciati cogliere di sorpresa dai tranelli tesi dai truffatori, vanificando così ...