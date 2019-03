I 10 film che hanno definito gli anni Novanta

7 minuti : trama - cast e curiosità del film di Michele Placido con Ambra Angiolini : Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai3 dalle 21.15 – in occasione della Festa della Donna – va in onda 7 minuti, film del 2016 diretto da Michele Placido con un cast d’eccezione. 7 minuti: il trailer 7 minuti: la trama L’incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre ...

Monte-Carlo film Festival de la Comedie - ridi che ti passa con le commedie da tutto il mondo : ridi che ti passa. Giunge alla 16esima edizione il Monte-Carlo Film Festival de la Comedie ideato e diretto da Ezio Greggio. Fino al 9 marzo 2019 tra le eleganti vie del Principato di Monaco si potranno seguire le masterclass di Carlo Verdone, Antonio Albanese ed Edoardo Leo, ma soprattutto la possibilità di recuperare su grande schermo parecchie commedie, divise tra Concorso e Fuori Concorso, provenienti da diversi angoli del globo. In gara ci ...

Non solo film d’animazione : Disney pronta a lanciare la piattaforma di streaming con tutto il suo catalogo e anche serie TV nuove di zecca : Gli appassionati delle produzioni Disney si leccheranno i baffi. Il colosso californiano ha comunicato che la sua piattaforma di streaming video a pagamento, Disney+, offrirà il suo intero catalogo di film, inclusi i grandi classici che sono difficili da trovare. La novità riguarderà inizialmente gli Stati Uniti, ma considerata la forte presenza del marchio anche in Europa, probabilmente sarà solo questione di tempo. Indicativo il fatto che i ...

8 Marzo arriva il nuovo Sky Cinema - In esclusiva anche i film Universal : Nuovi canali e una nuova struttura dell’offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo...

8 marzo - ecco i film sulle donne che hanno cambiato la storia : ... combattive e determinate a dare un contributo significativo al mondo. Sono numerosissime le pellicole dedicate a figure femminile di monumentale importanza, ne abbiamo scelte dieci che passano ...

A United Kingdom L’amore che ha cambiato la storia film stasera in tv 7 marzo : cast - trama - streaming : A United Kingdom L’amore che ha cambiato la storia è il film stasera in tv giovedì 7 marzo 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV A United Kingdom film stasera in tv: cast La regia è di Amma Asante. Il cast è composto da Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura Carmichael, Jack Davenport, Nicholas Lyndhurst. A ...

Il ragazzo che catturò il vento - la recensione del film distribuito su Netflix : ... tanti pregi per quello che possiamo considerare un valido prodotto cinematografico da guardare con attenzione ai dettagli, ma anche - e soprattutto - lasciandosi trasportare in un mondo semplice e ...

Benvenuti al sud al posto di Cortellesi-Albanese. E anche Striscia sbaglia il lancio del film : Sarebbe dovuto andare in onda mercoledì sera su Canale 5, ma per la prima tv in chiaro di Mamma o papà? bisognerà ancora attendere. Il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese è stato infatti sostituito in extremis dall’ennesima replica di Benvenuti al sud.Il cambio in corsa ha colto di sorpresa persino Ficarra e Picone, che al termine di Striscia la notizia hanno lanciato il film sbagliato, ovvero quello inizialmente ...

Vent’anni fa moriva Stanley Kubrick : le opere d’arte e i romanzi che ispirarono i suoi film : Sono trascorsi esattamente vent'anni dalla morte di Stanley Kubrick. I suoi film sono entrati nella storia del cinema, ridefinendo il concetto stesso di settima arte: una commistione perfetta, fra le altre cose, di cultura letteraria ed artistica senza precedenti. In tutti i suoi film, infatti, sono presenti richiami più o meno espliciti al mondo della pittura e della letteratura: ecco i più belli.Continua a leggere

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

Framing John Delorean : il trailer del film sulla vera storia dell'uomo che ha progettato l'auto di Ritorno al futuro : ... e nel 1973 si mise in proprio per fondare la Delorean Motor Company , che produsse la futuristica e problematica Delorean DMC-12 , l'auto resa celebre in tutto il mondo da Roger Zemeckis grazie alla ...

Montecarlo film Festival 2019 : Emir Kusturica presiede la giuria della kermesse che celebra la commedia : Tanti come sempre i Film in concorso e fuori concorso, provenienti da tutto il mondo, che verranno proiettati durante questa edizione. Tema comune è la commedia romantica e l'amore che faranno da ...

Il look di Sonic nel nuovo film scatena critiche : L’adattamento live-action del videogame Sonic non sta avendo vita facile. Sebbene siano ancora molto scarsi i materiali diffusi finora (e ci siano stati per contro diversi leak), le prime reazioni dei fan non sono state di certo positive. La sagoma del riccio blu antropomorfo che si vedeva nella prima immagine in assoluto aveva fatto temere per un design completamente snaturato dell’eroe dalla super velocità. Le ulteriori immagini ...