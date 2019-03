Huawei Mate X | primo incontro con lo smartphone che si piega anteprima video

Questo è Huawei Mate X - abbiamo provato il pieghevole che convince di più! : Huawei Mate X non è il primo pieghevole al mondo ma è uno dei primi su cui abbiamo potuto mettere mano e la sensazione è stata davvero entusiasmante. Piegare uno smartphone volontariamente è un gesto nuovo, inusueto, se fino ad oggi il rischio di romperlo era una certezza con questi nuovi pieghevoli riscriviamo letteralmente una […] L'articolo Questo è Huawei Mate X, abbiamo provato il pieghevole che convince di più! proviene da ...

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A7 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Mate X - 5 cose che ancora non sapevi sul pieghevole Huawei : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XAbbiamo messo le mani sull’oggetto più chiacchierato e commentato dell’ultimo Mobile World Congress. Dopo averlo visto molto da vicino a Barcellona, ma senza poterlo realmente provare, abbiamo finalmente passato un quarto d’ora a tu per tu con il Mate X. Il dispositivo con cui abbiamo interagito, va detto, è ancora un prototipo quindi ...

Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ e Huawei Mate 20 - ecco i prezzi per acquistarli con TIM : Volete acquistare Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ o Huawei Mate 20 a rate con TIM? ecco tutti i prezzi e le opzioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e Huawei Mate 20, ecco i prezzi per acquistarli con TIM proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 8 Lite - Huawei P20 Pro/Lite - Mate 20/Pro/Lite e Samsung Galaxy A8+ (2018) : Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE ricevono un aggiornamento per il lettore di impronte, Mi 8 Lite ha le patch di marzo, per Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ci sono le patch di febbraio e Galaxy A8+ (2018) riceve Pie in Russia L'articolo Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 8 Lite, Huawei P20 Pro/Lite, Mate 20/Pro/Lite e Samsung Galaxy A8+ (2018) proviene da TuttoAndroid.

Dal 7 marzo il volantino MediaWorld XDays con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : Oggi 7 marzo parte il volantino MediaWorld XDays, la promozione più amata online che arriva finalmente anche in negozio, e che prevede finanziamenti a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro, in 10, 20 o 25 comode rate mensili. La novità assoluta è rappresentata dal Samsung Galaxy S10 Plus, disponibile dall'8 marzo: le rate sono 20, da 51.45 euro ciascuna, per un totale di 1029 euro (importo totale del credito e dovuto). Il top ...

Il preferito tra Huawei Mate X e Samsung Galaxy Fold - peccato che davvero in pochi li compreranno : Chi è il preferito per il pubblico tra il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold? I due smartphone pieghevoli sono sulla bocca di tutti ed è estremamente interessante capire in che direzione vadano i gusti dei probabili acquirenti di uno dei due device. A tal proposito, possiamo commentare i dati scaturiti da un'indagine/sondaggio di Android Authority che ha interessato un campione ben corposo di 60.000 lettori del noto sito di informazione ...

Tempo di aggiornamenti per Huawei P20 - Mate 20 e Mate 20 Pro il 7 marzo : si parte dalla B203 : Giornata ricca di novità per alcuni produttori di smartphone Android, considerando il fatto che oggi 7 marzo è possibile parlarvi di un nuovo aggiornamento per Huawei P20, Mate 20 e Mate 20 Pro. Un punto della situazione necessario, dunque, per comprendere i passi in avanti che sono stati fatti dal produttore asiatico, soprattutto considerando il fatto che pochi giorni fa sulle nostre pagine vi avevamo parlato di una nuova patch per il P20. In ...

Honor 8X - Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono Android 9 Pie con EMUI 9 in Cina : Qualche giorno fa Huawei ha reso disponibile l'aggiornamento ad Android 9 Pie per la gamma Mate 9 e Nova 2S in Cina e oggi altri tre dispositivi medio gamma del gruppo stanno ricevendo l'ultima versione di Android completa della più recente interfaccia EMUI 9. Gli smartphone in questione sono Honor 8X, Huawei Nova 3i (conosciuto altrove come P Smart Plus) e Huawei Mate 20 Lite. L'articolo Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono ...

Dopo il Samsung Galaxy Fold altri due smartphone pieghevoli pronti per imitare il Huawei Mate X? : Dopo il Samsung Galaxy Fold non stupisce affatto che la strada degli smartphone pieghevoli sia stata del tutto spianata e dunque si parli già di seconda generazione per i particolari modelli con schermi flessibili. Proprio Samsung non starebbe perdendo tempo e avrebbe in cantiere altri due esemplari per la nuova gamma, anche se molto diversi tra loro, forse prototipi da passare al vaglio anche a seguito della risposta del mercato. La notizia ...

Ai nastri di partenza l’aggiornamento con EMUI 9 per Huawei Mate 20 Lite in Cina dal 6 marzo : Ci sono alcune novità molto interessanti che emergono in queste ore per tutti coloro che dispongono di un Huawei Mate 20 Lite, anche se il discorso in teoria dovrebbe essere esteso anche a Honor 8X e Huawei Nova 3i. Dopo avervi parlato delle ultime patch per la sicurezza in distribuzione in Italia e nel resto d'Europa, con effetti poco significativi per quanto concerne il problema della lettura delle memorie esterne (qui trovate maggiori ...

P20 Lite Come usare smartphone Huawei le chiamate in arrivo sono visualizzate solo nella barra di stato : Le chiamate in entrata su Huawei P20 Lite sono visualizzate solo nella barra di stato dello smartphone Android Vediamo Come risolvere il problema

Huawei Mate X pieghevole : prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica : Huawei Mate X pieghevole: prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica Huawei risponde a Samsung. Al Mobile World Congress di Barcellona, anche l’azienda cinese ha presentato il suo primo smartphone pieghevole. Il quale tuttavia non arriverà sul mercato prima di fine anno. Huawei Mate X pieghevole: diverso dal Galaxy Fold Se il Galaxy Fold di Samsung ha due schermi, uno esterno e uno interno, il Mate X di Huawei propone una soluzione ...

Irrilevante aggiornamento di febbraio per Huawei Mate 20 Lite sul bug memoria : tra B141 e B142 : Arrivano i primi verdetti in queste ore per quanto riguarda uno smartphone diventato assai popolare in questi mesi in Italia, a proposito del cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, vi abbiamo parlato della distribuzione della patch di febbraio, relativamente alla B142. Mentre altre varianti dello smartphone stanno toccando con mano la B141, del tutto identica a quella appena riportata, in tanti si stanno ...