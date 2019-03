Huawei | il gruppo cinese delle tlc alla conquista dell’Africa con infrastrutture e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Nelle stesse ore in cui il casoinfuria nei tribunali americani, a migliaia di chilometri di distanza, in Sud Africa, il colossosi appresta a costruire due data center per estendere i suoi servizi di cloud storage nel continente. Le strutture di Johannesburg e Cape Town confermano un attivismo consolidato negli anni, parallelamente all’incremento degli interessi economici e geostrategici di Pechino nella regione. Qui le accuse di spionaggio spiccate dagli Stati Uniti e recepite con accondiscendenza in diversi paesi alleati non sembrano aver minimamente compromesso le attività della società. Che nei giorni scorsi, incassando il sostegno del governo di Pechino, ha fatto causa a Washington per contestare la legittimità costituzionale della norma che impedisce a tutte le agenzie governative a stelle e strisce di acquistare le sue apparecchiature e i suoi ...

