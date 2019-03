Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | nell’ultima giornata di regular season vincono Ritten

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Si è conclusa stasera ladel torneo europeo di: il prossimo turno vedrà impegnate le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima piazza in campionato, mentre le prime quattro scenderanno in campo nel turno successivo ancora. Il successo più importante di serata l’ottiene Asiago che, vincendo a Kitzbuhel per 6-1, difende il quarto posto dall’attacco dei Rittner Buam, vittoriosi per 3-0 sul campo dello Zeller Eisbaren.Partiamo proprio dai giallorossi, i quali si ritrovano in svantaggio al 7′ della seconda frazione, dopo un primo terzo a reti bianche, per via della rete dello statunitense Peter Lenes in situazione di powerplay. Gli stellati reagiscono dopo appena un minuto, trovando il pari con l’americano Mark Naclerio per poi dilagare e trovare la via del gol altre 5 volte: a segno, nell’ordine, Davide Dal ...

