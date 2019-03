Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche : A Losail si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Nel deserto si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani, la battaglia è stata furente con tutti i top rider assoluti protagonisti: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo non si sono tirati indietro. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Qatar ...

Strade Bianche 2019 - il borsino e la Griglia di partenza dei favoriti. Alaphilippe e Van Avermaet in prima fila - Nibali e Moscon speranze azzurre : L’attesa è finita! Prenderà il via tra poche ore la Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si svolge nella campagna toscana e che chiama ogni anno a raccolta le stelle del ciclismo mondiale. Il percorso, caratterizzato dall’alternanza di strappi durissimi e impegnativi tratti in sterrato, assicura sempre spettacolo e colpi di scena, per la gioia dei tifosi e degli appassionati italiani che affollano abitualmente le Strade ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Losail. 4 successi e quella penalizzazione per aver ripulito la Griglia di partenza… : Inizia ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 e, come consuetudine, l’esordio stagionale è in Qatar, sul tracciato di Losail, sotto la luce dei riflettori. La pista costruita in mezzo al deserto è entrata nel calendario del Motomondiale da 15 anni, e ha visto vincere solamente i migliori. Tra questi anche Valentino Rossi, capace di salire sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, su un circuito che, oggettivamente, non è il suo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Griglia di partenza e il borsino dei favoriti. Marquez davanti a tutti - Dovizioso subito dietro. Yamaha in terza fila? : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto ad aprire il sipario. Il Gran Premio del Qatar sta ufficialmente per incominciare e, non ultimo, darà il via ai 19 appuntamenti di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, emozionante e pronta a regalarci il solito grande spettacolo. Dopo le due tornate di test tra Sepang e Losail, è stato possibile fare un primo, parzialissimo, bilancio di quanto visto e, soprattutto, una previsione di quello che ...

F1 - Mondiale 2019 : la Griglia di partenza dopo i Test di Barcellona. Favoriti e gerarchie - ma occhio al nascondino… : E così anche i Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia). Il quadro della ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Griglia di partenza e il borsino dei favoriti dopo i Test invernali. Marc Marquez ancora l’uomo da battere : Siamo ormai a soli 11 giorni dall’avvio ufficiale del Mondiale MotoGP 2019. Si sono conclusi anche i Test pre-stagionali di Losail, proprio dove prenderà il via il campionato nel fine settimana del 10 marzo e, dopo quanto visto anche a Sepang, possiamo iniziare a comporre una griglia di partenza virtuale della stagione nella classe regina. Davanti a tutti ovviamente, anche se non si è visto nei Test, il campione del mondo Marc Marquez. Il ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : skiathlon maschile. Il borsino e la Griglia di partenza dei favoriti : Domani mattina si terrà una delle gare più interessanti del programma dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld: la skiathlon maschile, sulla distanza dei 30 km di cui 15 a tecnica classica ed altrettanti a tecnica libera. Per questa gara l’Italia ha deciso di fare una scelta particolare, lasciando Francesco De Fabiani a riposo in vista della team sprint di domenica in cui farà coppia con Federico Pellegrino. ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : sprint tecnica libera maschile. Il borsino e la Griglia di partenza dei favoriti : Saranno Johannes Klaebo e Federico Pellegrino a giocarsi la medaglia d’oro in palio nella sprint in tecnica libera in palio domani dalle ore 14.30 (qualificazioni alle ore 12.00) ai Mondiali di Seefeld, in Austria? Per quanto visto in stagione sì, con il norvegese che parte con i gradi di favoritissimo e l’italiano, campione in carica, che pare l’unico in grado di batterlo. Per stessa ammissione del valdostano nelle ...

Superbike - Analisi Test Portimao : la Griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019. Jonathan Rea imprendibile - Yamaha davanti alla Ducati? : Se i Test effettuati a Jerez de la Frontera e, soprattutto, a Portimao, saranno confermati anche nel corso della stagione, il Mondiale 2019 di Superbike è già chiuso prima ancora di iniziare. Jonathan Rea è pronto per il suo quinto titolo consecutivo, con una superiorità che appare sempre più netta ed inossidabile. Il portacolori della Kawasaki conclude questi quattro giorni di Test riservati alle moto derivate di serie con un margine, su tutti ...

24 Ore Daytona 2019 : la Griglia di partenza. Fernando Alonso partirà in sesta posizione : La Mazda DPi di Olivier Jarvis, Timo Bernhard, René Rast e Tristan Nunez scatterà in pole position nella 24 Ore di Daytona, evento in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio. Il pilota britannico ha stampato un super 1:33.685 durante le qualifiche e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Acura: quella di Rossi, Castroneves e Taylor partirà in seconda piazza (distaccata di 0.188), quella di Montoya, Pagenaud, Cameron sfilerà invece per ...