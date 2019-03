Usa - la nazionale di calcio femminile fa causa alla Federazione : «Siamo pagate meno deGli uomini» : La nazionale femminile di calcio statunitense detiene il titolo mondiale e tra pochi mesi volerà in Francia per difendere il trofeo conquistato quattro anni fa. Un momento d'oro per il calcio ...

Gli Usa avvertono : "L'Italia non legittimi progetto Pechino" : "L'Italia è un'economia globale importante e una grande destinazione d'investimento. Non c'è bisogno che il governo italiano legittimi il progetto cinese di vanità infrastrutturale". Lo afferma, in un tweet, Garrett ...

Venezuela - sono almeno 14 i morti neGli ospedali a causa del blackout : sono almeno quattordici i pazienti che hanno perso la vita in un ospedale Venezuelano di Maturin, nello stato di Monagas, in Venezuela, a causa del blackout elettrico che da due giorni sta creando gravi difficoltà nel Paese. Ad annunciarlo è un medico infettivologo, Julio Castro, che su Twitter denuncia il decesso di nove pazienti nel reparto di medicina interna ed emergenza, 2 in ostetricia, 1 in traumatologia e 1 in terapia intensiva ...

Gli Usa avvertono Conte : "L'Italia non legittimi la Via della Seta cinese" : Il consigliere speciale di Trump manda segnali al governo di Roma "minacciando" di togliere investimenti sul nostro Paese. Pechino lancia investimenti per un milione di miliardi di dollari

Venezuela - almeno 14 morti neGli ospedali a causa del blackout : 'Oggi', rivela Leonardo Vera, docente della Scuola di Economia all'Università centrale del Venezuela, 'solo 11 delle 20 turbine sono in funzione. Il problema sussiste da vari anni. Da quando Chávez ...

Ragusa - miGliora la qualità dell'acqua : lunedì incontro al Siav : Risultati parziali confermano un miglioramento della qualità dell’acqua a Ragusa. lunedì un incontro al Siav per l’esame dei risultati definitivi

Allergie - la primavera diventa un incubo a causa dei pollini : ecco i consiGli per alleviare i sintomi e i falsi miti da sfatare : La primavera diventa un incubo per quasi un adulto su cinque (19,5%) e per un under 30 su quattro, colpiti dall’allergia ai pollini, e i suoi fastidiosi sintomi come starnuti continui e occhi arrossati. Secondo la più recente indagine dell’Associazione nazionale farmaci di automedicazione (Assosalute) il 40% degli adolescenti ne soffre e la cifra è in continuo aumento, tanto da poter arrivare al 50% nel 2022. ecco come fare per ...

Kusturica : ossessionato da Gengis Khan - meno rude deGli eroi Usa : Emir Kusturica è arrivato a Montecarlo come presidente della 16a edizione del Film Festival de la Comédie, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio. Il regista serbo dopo il film con Monica Bellucci "On the milky road" alla fine dell'anno inizierà a girare in Cina il suo nuovo film, "White cloud of Gengis Khan", sulla figura del condottiero. "Sono ossessionato da Gengis Khan, soprattutto da quando ho saputo che i mongoli ...

Palermo - abusa per anni della fiGlia perché omosessuale con la complicità della famiGlia : Il padre scopre che la figlia è omosessuale e, per 'punirla', la stupra per anni con la complicità dei familiari e dell'intero paesino. E' quanto emerge dalla triste storia di Francesca, ora 23enne, che dall'età di 15 anni è stata costretta alla violenza carnale dal padre. Appena maggiorenne li ha denunciati, è stata accolta in una struttura protetta ed i genitori sono ora a processo per maltrattamenti, violenza sess... e atti ...

Cortinametraggio : Cristiana Capotondi - Paolo Genovese e Nicola GuaGlianone finalisti del Premio Medusa per il miGlior soggetto : Al vincitore del Premio, che conferma un'apertura verso il mondo della produzione cinematografica e la consolidata vocazione allo scouting del Festival, sarà offerta da Medusa la possibilità di ...

Tornado neGli Usa : Trump va in Alabama e autografa Bibbie : Donald Trump vola in Alabama, dove un Tornado ha provocato la morte di 23 persone, viene accolto come ”un dono di Dio’‘ e firma autografi sulle Bibbie dei fedeli. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto tappa nella cittadina di Opelika e in particolare in una chiesa battista. E non ha esitato a soddisfare le richieste di alcuni fedeli, a cominciare da quella di un 12enne: Trump, con il suo pennarello di ordinanza, ha ...

Isola dei Famosi 2019 - Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma : "Io e FoGli usati per fare ascolti" : Tanto tuonò che piovve. Giampaolo Celli, accusato di essere il presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha scelto di agire per vie legali nei confonti di Fabrizio Corona, che circa un mese fa ha lanciato l'indiscrezione che lo riguarda.Lo annuncia tramite dichiarazioni rilasciate a Il messaggero in cui dice: Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando ...

Saluzzo : 75enne torinese accusata di rubare portafoGli di altri anziani al mercato : Riceviamo dai carabinieri della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Saluzzo. Sono stati predisposti ...

Palermo - padre abusa della fiGlia : 'MeGlio morta che lesbica' : Una situazione di abusi all'interno dell'ambito familiare in uno dei comuni del palermitano, dove una giovane è stata violentata dal padre a causa dei suoi orientamenti sessuali. La ragazza, quando ha iniziato a subire gli abusi, aveva appena 15 anni ed era stata segregata in casa, isolata praticamente dal resto del mondo. Lo stupro subito dal genitore aveva una motivazione delirante: avrebbe avuto lo scopo di punire la figlia dimostrandole in ...