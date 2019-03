Giornata Mondiale del Rene 2019 | ecco le 8 regole per mantenere sani i reni

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Il 10 marzo è il Mar10 Day - la Giornata Mondiale dedicata a Super Mario : Il 10 marzo in tutto il mondo è il Mar10 Day, la giornata in cui si celebra il famoso idraulico demo mondo dei videogiochi. Perché proprio in questa data? il motivo è davvero unico: unendo mar e 10 si ottiene la parola Mar10, semplice no?Da oggi a domenica, ricompense e promozioni sullo store digitale di Nintendo Switch per tutti i fan europei, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari/ Sabato a Udine il convegno : Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari con un convegno che si terrà nella Sala Polifunzionale sotto la Chiesa dell'Ospedale di Udine.

Il 15 Marzo è la Giornata Mondiale del sonno : ecco perché i sogni sono importanti per stare bene : Che siano belli o spaventosi, i sogni sono una fonte di molti interrogativi per gli esseri umani. Ma cosa sono i sogni? Definiamo sogni una serie di sequenze di immagini che ci appaiono mentre si dorme e che la nostra mente percepisce come reali. Anche se ad alcuni possono sembrare insignificanti, sono essenziali per il nostro benessere e anche per il nostro cervello. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del sonno, che si celebra il ...

Giornata Mondiale della Donna - gli eventi del Centro Iniziativa Donne di Sanremo : Gli spettacoli saranno alle 17:30, 19:30 e 21:30 con un promozione a '4 per le Donne. Sabato 9 marzo alle 16:30 presso la sala conferenze dell'hotel Nazionale in via Matteotti 3 a Sanremo si terrà la ...

Giornata Mondiale del Linfedema : l'intervista al Dottor Corrado Campisi : TC: Quale é l'incidenza nel mondo e in particolare in Italia? DC : Nonostante venga ancora erroneamente annoverata tra le patologie rare , si tratta di una condizione molto diffusa . L'incidenza è ...

Salute - 14 marzo Giornata Mondiale del Rene : Roma, 5 mar., askanews, - Prevenzione a tutto tondo e per tutti quella prevista a Roma il 14 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene. E' così che la celebrano cardiologi e nefrologi, nello ...

Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua : l’importanza del bere per il benessere dei bambini : Il prossimo 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per richiamare l’opinione pubblica sull’importanza dell’Acqua corrente e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche. In occasione della Giornata, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili consigli ai genitori per una corretta idratazione. Per crescere bene, informano gli esperti della ...

