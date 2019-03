Gian Marco Centinaio | il leghista fuori-linea con Salvini | Mi assumo la

Basket - Serie A 2019 : Sassari perde a tavolino contro Cremona - Gianmarco Pozzecco era squalificato : Nella Serie A di Basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino di Sassari per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già ...

Gianmarco Galati di Amici 2019 : età - carriera e vita privata. Chi è : Gianmarco Galati di Amici 2019: età, carriera e vita privata. Chi è Chi è Gianmarco Galati Durante la puntata di “Amici”, andata in onda sabato 15 dicembre, Gianmarco Galati ha affrontato e vinto una sfida contro la ballerina Giusy. Il ragazzo aveva già partecipato ai casting di ottobre, ma non riuscì a passare l’ultima fase che consente l’accesso. Adesso, però, è diventato ufficialmente un concorrente del talent show condotto da Maria De ...

Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto agli Europei indoor di atletica : Ieri sera l’atleta italiano Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nella gara del salto in alto agli Europei indoor di atletica. Era dal 2016 che Tamberi non vinceva una medaglia in un torneo internazionale: in mezzo ha avuto un gravissimo infortunio

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Gianmarco Tamberi : “Una vittoria che dedico a tutta l’Italia - il Paese più bello del mondo” : Gianmarco Tamberi si confida al sito federale subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei indoor di Atletica leggera nel salto in alto con la misura di 2.32. L’azzurro ha poi provato a saltare 2.34 e 2.36 ma non ha trovato le giuste motivazioni, avendo già vinto la gara. Gimbo a caldo ha dichiarato: “C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte ...

Europei Indoor - salto d'oro per Gianmarco Tamberi : 2 - 34 metri per la gloria : Gianmarco Tamberi è il nuovo campione europeo Indoor di salto in alto. L'azzurro ha conquistato la medaglia d'oro alla rassegna continentale in corso di svolgimento alla Emirates Arena di Glasgow . ...

Atletica : Europei indoor - Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto : A oltre due anni di distanza dal grave infortunio alla caviglia sinistra di Montecarlo, che lo ha costretto a rinunciare ai Giochi di Rio del 2016, Gianmarco Tamberi riesce a tornare sul gradino più ...

Atletica - Gianmarco Tamberi CAMPIONE D’EUROPA! Il ritorno del fenomeno - vittoria da fuoriclasse : Gianmarco Tamberi è tornato! Il 26enne marchigiano ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei 2019 di Atletica in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). Era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative. Ha dominato la gara in lungo e in largo, conquistando il bersaglio grosso quasi con facilità. Il portacolori del Bel Paese si era presentato alla rassegna continentale forte della miglior ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi - è la tua ora! Spicca il volo verso la gloria : L’Italia si stringe attorno a Gianmarco Tamberi, la nostra punta di diamante agli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Spetta al marchigiano trascinarci nella seconda giornata di gare a Glasgow, alle ore 19.00 inizierà la finale del salto in alto dove Gimbo si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia per la conquista dalle medaglie. Il nostro portacolori è sbarcato sulle pedane britanniche con la miglior misura continentale ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi non brilla ma vola in finale - domani caccia alle medaglie : Gianmarco Tamberi si è qualificato alla finale del salto in alto agli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La punta di diamante della nostra spedizione non ha strabiliato nel turno eliminatorio ma quanto fatto è stato più che sufficiente per garantirsi il diritto di tornare in pedana e di dare la caccia alle medaglie. Il ribattezzato Halfshave, che si è presentato a Glasgow forte della miglior prestazione europea stagionale (2.32 saltato ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu : età - altezza - fidanzati e tutto su Nico e Ginevra : Il nostro incontro con i due giovani attori che interpretano Nico e Ginevra nella quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti. L’appuntamento è sempre per il giovedì sera, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25 per scoprire, tra l’altro, cosa accadrà tra il brillante avvocato Nico e la novizia Ginevra. Ma le nostre curiosità non si sono fermate qui, e abbiamo chiesto ai nostri ospiti di rispondere alle domande che arrivano dai ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi - il faro dell’Italia a caccia dell’oro : Gianmarco Tamberi è la punta di diamante dell’Italia in vista degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, il marchigiano vuole essere grande protagonista in occasione della rassegna continentale che andrà in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dall’1 al 3 marzo e ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. Il ribattezzato Halfshave si presenta infatti con la miglior misura europea stagionale (la terza mondiale), ...

Atletica - Europei indoor 2019 - la fiducia di Antonio La Torre : “Gianmarco Tamberi è la punta di diamante di questa spedizione” : Domani l’Italia dell’Atletica partirà alla volta di Glasgow, dove si terranno gli Europei indoor da venerdì a domenica: la prima giornata di gare vedrà impegnati 14 italiani sui 27 chiamati per la rassegna continentale al coperto che si terrà in Scozia, una delle principali tappe di avvicinamento ai Mondiali di Doha. All’ANSA ha parlato prima della partenza il CT azzurro Antonio La Torre: “Andiamo a Glasgow con un carico ...