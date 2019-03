calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Un ragazzo che ha viaggiato tanto nella sua vita e che hadi nonper idi Abu Dhabi. Non ha potuto farlo due giorni fa con la delegazione italiana ma da oggi ne fa parte. La sua è una storia incredibile e questo è un lieto fine che merita davvero. E’ una storia che meriterebbe una pagina su tutti i giornali, quella raccontata su Facebook da Alessandra Palazzotti, il Direttore Nazionale diOlympics Italia- “rappresenta per me il simbolo di cosa vuol dire essere determinati e lottare contro le discriminazioni. Perchè lui è un Game Changer, il primo dei determinati, e perché abbiamo dovuto essere determinati e lottare in tanti per averlo con noi aidiOlympics. Purtroppo il suo passaporto con la qualifica di rifugiato politico non e’ ritenuto valido per entrare negli Emirati. Eh si, perchè un ...

CalcioWeb : #GeraldMballe, l'atleta che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali Special Olympics [FOTO] - tanyasbrandshow : Gerald Mballe l’atleta che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali Special Olympics -