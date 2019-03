Gamba amputata al bimbo travolto da camionista

Vicenza - camionista in fuga travolge un passeggino : bimbo gravissimo - amputata una Gamba | Le foto : L'autista, fermato dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo essere sfuggito a un posto di blocco a tutta velocità. Il piccolo di 14 mesi è stato trasferito in ospedale con l'elicottero. Ferita in maniera non grave anche la madre.