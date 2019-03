Formazioni ufficiali Chievo-Milan | Conti e Biglia titolari | sorpresa Castillejo

Bologna-Cagliari - le Formazioni ufficiali : Santander sfida Pavoletti - sorpresa Dzemaili : Lunch match della 27^ giornata. Al Dall’Ara si gioca uno scontro fondamentale per la salvezza: Bologna-Cagliari. Emiliani reduci da 3 sconfitte consecutive, nonostante con l’arrivo di Mihajlovic sia migliorato il gioco espresso, sardi reduci dalla vittoria contro l’inter. Il Bologna, terzultimo a 18 punti non può sbagliare: ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; ...

Chievo-Milan : le Formazioni ufficiali : Terzo anticipo della 27^ giornata. al Bentegodi si sfidano Chievo e Milan. ufficiali le scelte dei due tecnici. CHIEVO VERONA-MILAN, formazioni ufficiali CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Biglia, Kessie, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.L'articolo Chievo-Milan: le formazioni ufficiali ...

Parma-Genoa - le Formazioni ufficiali : Secondo anticipo della 27^ giornata. Dopo la netta vittoria della Juve ai danni dell’Udinese, al Tardini si sfidano Parma e Genoa. ufficiali le scelte dei due tecnici. Parma-Genoa, formazioni ufficiali PARMA (4-3-3) : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, L. Rigoni; Gervinho, Inglese, Siligardi; GENOA (4-3-3): Jandrei; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, ...

Parma-Genoa - Formazioni ufficiali e ultime dal campo : PARMA GENOA, formazioni – Alle ore 18:00 Parma e Genoa si sfidano al Tardini per quello che è il secondo anticipo della giornata numero 27 di campionato. Sfida di metà classifica per le due squadre appaiate al 12esimo posto a quota 30 punti: posizioni identiche ma recenti percorsi decisamente opposti per il loro raggiungimento. Nell’ultimo […] L'articolo Parma-Genoa, formazioni ufficiali e ultime dal campo proviene da Serie A ...

Juventus-Udinese - le Formazioni ufficiali : gioca Kean - fuori Okaka : Si gioca un’importante partita, valida per il campionato di serie A, tra Juventus e Udinese. La squadra di Allegri fa riposare alcuni big, in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. La squadra di Nicola, dopo la vittoria sul Bologna, cerca altri punti salvezza contro una Juve rimaneggiata. Ecco le formazioni ufficiali. formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny; Rugani, Caceres, Barzagli, ...

Juventus-Udinese Formazioni ufficiali : Kean dal 1' - c’è Caceres : JUVENTUS UDINESE formazioni ufficiali- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, sfida valida per la 27^ giornata di Serie A. Rivoluzione totale per Allegri, il quale si affiderà al solito 4-3-3, ma con un cambio di interpreti decisamente significativo. In porta confermato Szczesny. In difesa spazio a Caceres […] More

Napoli-Salisburgo - le Formazioni ufficiali : Napoli-Salisburgo, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata valida per gli ottavi di finale di Europa League in campo Napoli e Salisburgo in una partita molto importante valida per la stagione di entrambe. La squadra di Ancelotti punta tantissimo sulla competizione e si affida alla formazione migliore, in attacco la coppia formata da Milik e Mertens. Ecco le formazioni ufficiali del match. NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, ...

