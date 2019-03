Fonti del governo | verso un rinvio dei bandi per la Tav | non partiranno lunedì

Siria - Fonti curde : padre Paolo Dall'Oglio ostaggio dell'Isis - : A dare la notizia che il gesuita si trova in una zona ancora controllata dagli jihadisti, è l'agenzia vaticana Fides che cita la testata libanese Al-Akhbar. Negli ultimi giorni si sarebbero anche ...

UNA QUESTIONE NON PIU' TRASCURABILE : IL RIPRISTINO DELLA PREVALENZA DELLE Fonti del DIRITTO ITALIANO SULLA NORMATIVA EUROPEA DI ROSALBA ... : ... certificando per un lungo periodo e cioè fino al 1989, data del suo abbattimento, la divisione del mondo tra ovest ed est, tra occidente e blocco sovietico. A soli 4 anni dalla caduta del Muro e la ...

Mediaset - Fonti privilegiate : 'Perché hanno licenziato Gerardo Greco. Ora torna Del Debbio ma...'. Terremoto : Terremoto a Mediaset , è tutto vero: Gerardo Greco è stato licenziato da direttore del Tg4 dopo soli sei mesi, a causa degli ascolti troppo bassi. Ma non solo. Secondo il Giornale , molto vicino per ...

Fonti del diritto italiano : cosa sono e spiegazione : Fonti del diritto italiano: cosa sono e spiegazione Anche il diritto ha le sue Fonti. Esse caratterizzano e modulano in modo variegato un qualsiasi ordinamento giuridico che, senza di esse, non avrebbe ragione di esistere e non potrebbe imporre alcunchè alla collettività. Vediamo in sintesi di che si tratta. Le Fonti del diritto italiano: quali sono e che cosa sono Dare una definizione di fonte del diritto, non è complicato: si ...

Umberto Bossi - dopo il malore “non è in pericolo di vita” : Fonti della Lega rassicurano sulle condizioni del Senatur : “Ha passato una notte tranquilla. Non è in pericolo di vita“. A dirlo sono fonti della Lega che rassicurano sulle condizioni di salute del 77enne fondatore del Carroccio, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese dopo il malore accusato giovedì mentre si trovava nella sua casa di Gemonio. “Papà come sempre è un guerriero”, ha fatto sapere il figlio Renzo Bossi, sottolineando che lui e la sua ...

'La Francia non vuole più i migranti della Sea Watch' - Fonti Viminale - : Roma, 8 feb., askanews, - Sui migranti della Sea Watch, la Francia 'ha cambiato idea e non li vuole più': Parigi - riferiscono fonti del Ministero dell'Interno - ha fatto sapere al Viminale che '...

5G - Huawei e ZTE rischiano di essere messe al bando. Lo dicono Fonti della Difesa e della Farnesina : Nel frattempo la GSMA , l'associazione di tutti gli operatori TLC del mondo, ha previsto per fine febbraio un "emergency meeting" per discutere del caso e soprattutto delle conseguenze che avrebbe ...

Padre Paolo Dall'Oglio - Fonti britanniche : "È ancora vivo e in ostaggio dell'Isis" : Ci sono buone notizie su Padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito il 29 luglio del 2013 mentre si trovava a Raqqa, in Siria. Secondo quanto riporta il Times, sarebbe vivo. Citando fonti curde di alto livello, il giornale britannico sostiene che i miliziani dell'Isis starebbero cercando un accordo c

Tav - Fonti del Mit : "Si va verso conclusioni negative" : Le differenze tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Tav sono molte. Troppe. E mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea l'importanza di questo progetto, Alessandro Di Battista alza i toni, dicendo che l'alta velocità è inutile e che, letteralmente, il leader leghista deve smetterla di rompere i c.... E poco può mediare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto dopo che dal ministero delle Infrastrutture e dei ...

Lettera a sua insaputa. Fonti M5S all'AdnKronos : "Di Maio all'oscuro della lettera di Salvini al Corriere" : Fonti M5S parlano di un Luigi Di Maio divertito dalle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini a Porta a Porta, circa il fatto di essere stato avvisato dal vicepresidente leghista della lettera indirizzata al Corriere della Sera. Cosa che, ribadiscono all'AdnKronos, non è mai avvenuta."Avevo avvertito della lettera al "Corriere della Sera" la Presidenza del Consiglio e il vicepremier Di Maio", ha detto il vicepremier e ministro dell' ...

'I dati negativi del Pil frutto delle politiche precedenti' - Fonti governo - : Roma, 30 gen., askanews, - 'La nostra manovra è entrata da poco. Quindi i possibili dati negativi sono il frutto di politiche economiche scellerate degli anni passati e di dati congiunturali non ...

Energia da Fonti rinnovabili : su Nature Chemistry lo studio di un assegnista dell'Università di Messina : ... Trieste e Ferrara, del Sincrotrone Elettra di Trieste, dell'Università Tecnologica di Graz , Austria, , dell'Università di Erlangen , Germania, e della Fondazione Basca per la Scienza di Bilbao , ...