leggo

(Di sabato 9 marzo 2019) Cinque persone morte ieri in un incidente aereo nello stato americano della, hanno riferito le autorità locali. Ilbimotore èto nelOkeechobee mentre...

TuttoQuaNews : RT @MattinoSalerno: Florida, Piper precipita nel lago in fase di atterraggio: almeno 5 morti - TuttoQuaNews : RT @mattinocaserta: Florida, Piper precipita nel lago in fase di atterraggio: almeno 5 morti - MattinoBn : Florida, Piper precipita nel lago in fase di atterraggio: almeno 5 morti -