Fiorentina | Pjaca si rompe il crociato del ginocchio sinistro | stagione finita

Fiorentina - il ginocchio di Pjaca fa crac : stagione finita : Non c’è pace per Marko Pjaca. Nuovo infortunio per il calciatore viola, ripartito quest’anno da Firenze dopo il lungo stop alla Juve e l’esperienza allo Schalke. E’ ancora il ginocchio (stavolta il sinistro) a tradire il centrocampista, per lui stagione finita. A comunicarlo, la stessa Fiorentina attraverso un comunicato: “ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha ...

Fiorentina - Pjaca : quanti rifiuti per rimanere in viola : Fiorentina Pjaca – Per Marko Pjaca, giocatore di proprietà della Juventus, è stato un mese di calciomercato molto caldo e impegnativo. Il croato è stato accostato, più volte, a varie squadre, anche di Serie A. Tra tutte, il Genoa è stato il club che ha creduto di più nell’arrivo dell’esterno offensivo. La conclusione? Non se […] L'articolo Fiorentina, Pjaca: quanti rifiuti per rimanere in viola proviene da Serie A News ...

Fiorentina : Pjaca tra i convocati : ANSA, - FIRENZE, 26 GEN - C'è anche Marko Pjaca tra i 22 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani con il Chievo. La presenza dell'attaccante croato, da giorni accostato al Genoa che lo ha ...

Calciomercato Genoa - Pjaca dice di no : il giocatore ha deciso di restare alla Fiorentina : Marko Pjaca al Genoa , l'affare non si farà . Si può mettere definitivamente la parola fine alla trattativa tra il club rossoblù e l'attaccante croato attualmente in forza alla Fiorentina ma di ...

Fiorentina - Pioli “trattiene” Pjaca e su Badelj… : Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa ha svelato qualche dettaglio della formazione che affronterà il Chievo Verona Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa della prossima gara che la squadra viola giocherà nel weekend contro il Chievo Verona. “Col Chievo giocherà di certo Hancko. Come tanti giocatori dell’Est ha molta fame, lavora molto per farsi trovare pronto. Mi aspetto una ...

Fiorentina - Corvino spiega le sue mosse : il caso Pjaca-De Paul - l’addio di Mancini ed il tentativo per Diawara : Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato di diversi argomenti relativi al calciomercato: dalle offerte per Federico Chiesa al possibile addio di Pjaca Fiorentina, Pantaleo Corvino continua a lavorare alacremente in questo mese di gennaio caldissimo. La sessione invernale ha regalato al club viola il grande colpo Muriel, ma le sorprese potrebbero non essere finite. Corvino rivela di non aver tremato neanche un po’ nel momento ...

Fiorentina - Corvino : "Stimo Diawara". Poi il retroscena su Pjaca : In un mondo in cui anche i contratti firmati sono messi in discussione, un atteggiamento da uomo vero - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Pjaca ? Noi non lo mandiamo via ma se avesse altri ...

Genoa - incontro con l'agente di Pjaca : tra Juve e Fiorentina - decide il croato : incontro CON l'agente - Dopo i contatti dei giorni scorsi tra Genoa e Juventus, oggi la dirigenza rossoblù ha incontrato Marko Naletilic , agente del croato, come riporta Sky Sport . Un summit utile ...

Calciomercato Fiorentina - l’agente di Pjaca : “Rimane in viola” : Calciomercato Fiorentina, il futuro di Pjaca- Sembra chiudersi uno dei tormentoni di questo mercato invernale. Il nome di Marko Pjaca nelle ultime settimane è stato al centro di numerose voci, rumors, trattative e indiscrezioni. Prima l’interessamento della Juventus per riportarlo alla base (complici anche gli infortuni di Cuadrado e Mandzukic), poi il sondaggio del Genoa […] L'articolo Calciomercato Fiorentina, l’agente di Pjaca: “Rimane ...

Fiorentina - Antognoni difende il “gordo” Muriel e punzecchia Pjaca : Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato del nuovo arrivato in casa viola Muriel, pronto al rilancio Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha detto la sua sul nuovo acquisto Muriel e sul tanto chiacchierato Pjaca. Parlando alla Gazzetta dello sport, il dirigente viola ha rassicurato i tifosi in merito alle condizioni fisiche di Muriel, definito da molti un po’ sovrappeso: “Su Muriel posso ...

Fiorentina - l’agente di Marko Pjaca chiarisce : “ecco cosa sta accadendo sul mercato” : Marko Pjaca non sta giocando al livello che ci si attendeva in casa Fiorentina, nelle ultime ore sono circolate alcune voci di mercato L’agente di Marko Pjaca ha parlato del futuro del proprio assistito. Il calciatore è stato accostato a diversi club in queste ore, ma l’agente parlando a violanews.com ha chiarito quanto accadrà nelle prossime settimane: “Ad oggi non c’è nessuna possibilità che Pjaca lasci la Fiorentina a ...