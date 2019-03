Fiorentina | il ginocchio di Pjaca fa crac | stagione finita

calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Non c’è pace per Marko. Nuovo infortunio per il calciatore viola, ripartito quest’anno da Firenze dopo il lungo stop alla Juve e l’esperienza allo Schalke. E’ ancora il(stavolta il sinistro) a tradire il centrocampista, per luiA comunicarlo, la stessaattraverso un comunicato: “ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Markoha riportato un trauma distorsivo alsinistro. Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno. Lae l’avventura in maglia viola, per il croato, è dunque da considerarsi terminata”.L'articolo, ildifa...

