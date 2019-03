Film del weekend | “C’è Tempo” e “I Villeggianti”

TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO - ITALIA 1/ Streaming video del Film con Emma Thompson : TATA MATILDA e il GRANDE BOTTO, commedia fantasy del 2010 molto divertente, andrà in onda l'8 marzo alle ore 21.30, su ITALIA 1.

Viaggio in paradiso : trama - cast e curiosità del Film con Mel Gibson : In prima serata su ReteQuattro, domenica 10 marzo, va in onda il film – in parte decisamente action, in parte road movie – con Mel Gibson dal titolo Viaggio in paradiso. Diretta da Adrian Grunberg, la pellicola è uscita nelle sale nel 2012. Viaggio in paradiso: trailer Viaggio in paradiso: trama È stata una brutta giornata per Gringo e la situazione non sembra migliorare. Ha appena fatto un colpo da milioni di dollari che gli ...

“Gloria Bell” ritratto di una donna libera. Remake del Film “Gloria” del 2013 (recensione) : Gloria Bell non ci sta a diventare una "gattara". Ha cinquant'anni, divorziata da dodici, due figli indipendenti, un lavoro che la impegna tutto il giorno, ma la sera no. Quando è sera Gloria balla, conosce nuovi amici nei locali di Los Angeles e non le va giù di ritrovare puntualmente, al rientro in appartamento, quel gatto non suo, spuntato chissà da dove per farle compagnia e invadere i suoi spazi."La vita passa in fretta" è il senso del ...

7 minuti : trama - cast e curiosità del Film di Michele Placido con Ambra Angiolini : Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai3 dalle 21.15 – in occasione della Festa della Donna – va in onda 7 minuti, film del 2016 diretto da Michele Placido con un cast d’eccezione. 7 minuti: il trailer 7 minuti: la trama L’incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre ...

Tata Matilda e il grande botto : trama - cast e curiosità del Film con Emma Thompson : Il Premio Oscar Emma Thompson di nuovo nel ruolo della governante con poteri magici nel sequel di una commedia di successo per tutte le età. L’eccentrica Tata sarà questa volta alle prese con una famiglia sfollata in tempo di guerra dalla città in una fattoria in campagna: Tata Matilda e il grande botto va in onda venerdì 8 marzo alle ore 21.25 su Italia1. Tata Matilda e il grande botto: il trailer Tata Matilda e il grande botto: la ...

I Simpson - tolto dalla circolazione l’episodio la voce di Michael Jackson. La decisione dopo la visione del docuFilm Leaving Neverland : l’episodio dei Simpson con un personaggio che parla e canta con la voce di Michael Jackson è stato ritirato dalla circolazione. Secondo il Wall Street Journal la decisione è stata presa dal produttore esecutivo dello show, James L. Brooks, dopo aver visto su HBO il discusso documentario Leaving Neverland. D’accordo con Brooks anche il creatore della serie Matt Greoning. “Era l’unica scelta da fare”, ha spiegato il producer. l’episodio che verrà ...

Suicide Squad 2 : ecco la nuova squadra del Film di James Gunn! Dave Bautista potrebbe interpretare Peacemaker : Svelati i nuovi personaggi di Suicide Squad 2! Suicide Squad 2: Collider descrive la nuova formazione che vedremo al cinema nel sequel targato Dc e Warner Bros. Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot, Joel Kinnaman non tornerà e sembra quasi certa la presenza di Harley Quinn interpretata dalla star di Hollywood Margot Robbie. Dave Bautista presente in ... Leggi tuttoSuicide Squad 2: ecco la nuova Squadra del film di James Gunn! ...

Sabati del Moog. Dialogo di Francesco Gamberini e Carlo Garavini sui Film di Paul Thomas Anderson : Sempre con Sideri, prende parte agli spettacoli partigiani C'era un fiume e L'è e su tèmp. L'appuntamento è a ingresso libero. Appuntamenti , Cultura

C'è un prima e un dopo Christian Grey.

Un nuovo Filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

Captain Marvel e gli altri Film del weekend : Come dimostra il film di Anna Boden e Ryan Fleck, il Marvel cinematic universe è in continua espansione e finirà per inghiottire ogni cosa Leggi

A United Kingdom : trama - cast e storia del Film. Stasera su Rai 3 : A United Kingdom: trama, cast e storia del film. Stasera su Rai 3 Oggi, 7 marzo 2019, alle 21, il palinsesto di Rai 3 propone il film A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia. La pellicola è ispirata dalla vicenda reale di Seretse Khama, erede al trono del Botwana, e dell’impiegata inglese Ruth Williams. Il Caso Spotlight: cast e trama del film A United Kingdom: una storia vera Il racconto parte dall’anno 1947, l’erede al ...

Il nome della rosa - la serie tv : cast - trama e curiosità (cosa cambia rispetto al Film) : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...