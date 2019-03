Film del weekend | “C’è Tempo” e “I Villeggianti”

Jumanji 3 : The Rock pubblica la prima foto ufficiale del Film : Jumanji 3 è ormai realtà. A comunicarlo sono stati la Sony Pictures e Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, tramite la pubblicazione della prima foto ufficiale dal set del film. Atteso per il 13 dicembre 2019 nei nostri cinema, Jumanji 3 vede il ritorno del cast della pellicola precedente Jumanji- Benvenuti nella giungla: protagonisti della storia saranno ancora una volta gli avatar degli studenti Fridge, Bethany, Martha e Spencer, ...

CHE BELLA GIORNATA - CANALE 5/ Streaming video del Film con Checco Zalone - 12 marzo - : Che BELLA GIORNATA va in onda oggi, 12 marzo 2019, su CANALE 5. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 2011 con Checco Zalone protagonista.

Captain Marvel : il primo Film dell’Universo cinematografico Marvel senza Stan Lee : Captain Marvel: il primo film dell’Universo cinematografico Marvel senza Stan Lee Nelle sale dal 6 marzo 2019, Captain Marvel è l’ultimo film del momento della casa cinematografica Marvel. Si tratta del primo film dell’universo Marvel ad avere una supereroina come protagonista assoluta, il che rappresenta un’ottima scusa per recarsi nelle sale cinematografiche durante la giornata dell’8 marzo (Festa della ...

Aladdin : il nuovo esilarante trailer del Film : Un trailer che ci mostra i paesaggi magici e incantati del mondo di Aladdin. Guy Ritchie torna dietro la macchina da presa per dirigere uno dei film più attesi del 2019.

Le imprese delle donne nei corti del Women’s Adventure Film Tour : Arriva anche in Italia il "Women's Adventure Film Tour", maratona di corti e documentari tutti al femminile che celebrano imprese compiute da donne in nome dell'avventura. Tra le protagoniste ci sono Pasang Lhamu Sherpa Akita, la principale guida alpina donna del Nepal, impegnata in una prima salita con una partner improbabile, l'icona punk-rock locale, Sareena Rai; Mona Seraji, snowboarder professionista iraniana che ha invitato due colleghe ...

Aladdin : il trailer ufficiale del Film e le scene inedite con il Genio : Dopo tanta attesa è stato finalmente reso pubblico il full trailer di Aladdin. Dopo un teaser trailer, una clip ufficiale ed immagini promozionali della pellicola cinematografica condivise dagli stessi protagonisti del film, è arrivato il momento di scoprire qualcosa in più sul nuovo lavoro della Disney, e possiamo farlo proprio guardando le ultime immagini inedite del film. Nell' official trailer di Aladdin possiamo vedere alcune scene ...

Aladdin : ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del Film! : Aladdin: disponibile in rete il trailer ufficiale del film con Will Smith! Aladdin: Walt Disney Studios ha pubblicato online un poster inedito e il nuovo trailer ufficiale del remake di un classico d’animazione in chiave live action, il film è composto da un cast di attori famosi e star di Hollywood: Will Smith vestirà i panni ... Leggi tuttoAladdin: ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film!L'articolo Aladdin: ecco un nuovo ...

Sara e Marti - il Film con Aurora Moroni e Chiara Del Francia : Sara e Marti #lanostrastoria sono pronte a sbarcare nelle sale italiane il 14 marzo con la pellicola Sara e Marti – il film, ma nell’attesa dal 21 gennaio al via la seconda stagione della serie tv in onda su Disney Channel (Canale 613 di Sky). film e nuova stagione che sanciscono il successo delle due sorelle interpretate da Aurora Moroni e Chiara Del Francia per uno show girato in Italia che si è distinto sin da subito per il suo ...

La promessa dell’alba - vitalità contagiosa per un il Film buffo e un po’ screanzato ma mai banalmente agiografico : “A nessuno deve essere consentito di amare così tanto una persona”. Lo afferma la voice over del protagonista Roman Kacew, alias lo scrittore Romain Gary, quando siamo solo all’inizio del suo lungo, avventuroso viaggio autobiografico di crescita in mezzo alle guerre europee del novecento ne La promessa dell’alba (La promesse de l’aube). Il film di Eric Barbier, tratto dall’omonimo libro di Gary del 1960, è un giocoso, sussultorio, denso ...

Casting a Torino per un Film della Eagle Pictures e a Bari e Lecce per un programma Tv : Sono stati fissati nuovi Casting per la ricerca di figure varie per la realizzazione del film dal titolo The Outfit, prodotto da Eagle Pictures, le cui riprese verranno effettuate a breve in Piemonte. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di potenziali protagonisti per partecipare ad un nuovo programma televisivo prodotto da Ladybug Entertainment. Un nuovo film Per il film dal titolo The Outfit, prodotto da Eagle Pictures, e di cui abbiamo ...

L'Angelo del Male - Brightburn : Un nuovo trailer italiano del Film : Il protagonista di L'Angelo del Male - Brightburn , in uscita nei cinema italiani il 13 giugno prossimo, è infatti un bambino proveniente da un altro mondo, ovviamente dotato di poteri straordinari. ...

Bohemian Rhapsody : la Fox prepara un sequel del Film? : Bohemian Rhapsody: pare che la Fox abbia già in cantiere un seguito della pellicola! Bohemian Rhapsody, la Fox starebbe già pensando a un sequel del film sulla vita di Freddie Mercury che al cinema ha avuto come protagonista Rami Malek, la star di Hollywood ha conquistato i fan e trionfato agli Academy Awards grazie all’interpretazione del leader dei ... Leggi tuttoBohemian Rhapsody: la Fox prepara un sequel del film?L'articolo Bohemian ...

The Mouse Guard : arriva 'Gollum' nel cast del Film! : Il fumetto racconta le vicende ambientate in un mondo medievale di un gruppo di topi appartenenti alla elite de "La Guardia Dei Topi", organizzazione paramilitare costituita dai difensori della loro ...

'Il coraggio della verità' - un Film che insegna ai ragazzi a far sentire la propria voce : Starr, con due 'r', è una ragazza di sedici anni divisa tra due mondi. Da un lato c'è il quartiere popolare dove è cresciuta Garden Heights, dove il padre ha un emporio e la gente è quasi totalmente ...