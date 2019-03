Fiere | nuove tendenze creative nella ' Via delle idee' ad Abilmente Primavera

today

(Di sabato 9 marzo 2019) Vicenza, 8 mar. (Labitalia) - Le ultimedella manualità creativa per la prossima stagion...

mfloresre : RT @ChiczaItalia: ?? Chicza on the road ?? Sempre pronti per nuove avventure ???????????????? #chicza #pickup #ontheroad #sempreingiro #positività… - mrlavoro : Nuove offerte di #lavoro #Roma: Promoter & Hostess per FIERE ed EVENTI Da Marzo 2019 Info: - HeadlineGiornal : @Formaimpresa, agenzia formativa di @ConfcomFirenze , con il supporto di #OIC Group, ha organizzato un corso gratui… -