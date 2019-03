Fico:no a Tav battaglia identitaria M5S

Il no alla Tav è una "bataglia" del Movimento cinquestelle. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera Roberto. "Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav",finì la riunione e "andammo tutti alla manifestazione No Tav", ricorda. Rischio di andare al voto? "La legislatura è saldamente in piedi" -dice- "In ogni caso si sta andando avanti".(Di sabato 9 marzo 2019)

