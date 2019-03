Fico in campo contro la Tav | «È l’identità del M5S | battaglia giusta» Casaleggio | «Crisi

Campobasso - trafFico droga : 11 arresti : 6.16 Vasta operazione antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Campobasso per l'arresto di 11 persone di nazionalità italiana e albanese, a Campobasso, San Severo (Foggia) e Succivo (Caserta). Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Nel mirino dei militari un'organizzazione criminale che, grazie al coinvolgimento di molte persone, era riuscita a costituire un ...

C'è trafFico in mezzo : DiFra e la lotteria del centrocampo : ... ma potrebbe mettersi anche 4-2-3-1, qualora Di Francesco decidesse di non rinunciare a Nzonzi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Di certo non è facile neppure rinunciare a ...

Torna in campo Benassi - il centrocampista più proliFico della Serie A : Sette centri senza rigori, più una rete in Coppa Italia nella goleada contro la Roma . Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la Fiorentina riaccoglie Marco Benassi dopo due giornate di squalifica. Senza di lui, la Viola ha impattato contro Udinese e Napoli. A Ferrara, Stefano Pioli respira e ritrova il proprio ...

Innovazione : il business del “MOVIE SHARING” nel campo cinematograFico : E’ stato concepito solamente un anno fa ed è già una realtà pronta e accessibile a tutti. Non occorrono particolari competenze o conoscenze, è sufficiente avere buona volontà, positività motivazionale e affidarsi al know-how dei responsabili della comunicazione che illustrano come guadagnare dalla distribuzione cinematografica indipendente Milano, 1 febbraio 2019 – Per emergere e differenziare [...]

Al via “Movie Sharing” - il progetto che illustra l’innovazione nel campo cinematograFico : E’ stato concepito solamente un anno fa ed è già una realtà pronta e accessibile a tutti. Non occorrono particolari competenze o conoscenze, è sufficiente avere buona volontà, positività motivazionale e affidarsi al know-how dei responsabili della comunicazione che illustrano come guadagnare dalla distribuzione cinematografica indipendente Milano, 1 febbraio 2019 – Per emergere e differenziare [...]

Scoperte Anomalie nel Campo Magnetico Terrestre! Forti anomalie sul PaciFico e Altantico : Come riporta Nature “Qualcosa di molto strano e anomalo sta succedendo al Campo Magnetico della Terra! I geologi, non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica a questa migrazione troppo veloce… L'articolo Scoperte anomalie nel Campo Magnetico Terrestre! Forti anomalie sul Pacifico e Altantico sembra essere il primo su Universo7p.it.

Scoperte Anomalie nel Campo Magnetico Terrestre! Forti anomalie sul PaciFico e Altantico : Come riporta Nature “Qualcosa di molto strano e anomalo sta succedendo al Campo Magnetico della Terra! I geologi, non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica a questa migrazione troppo veloce per avere una spiegazione logica. Il Polo Nord Magnetico sta facendo le valige, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne avevamo accennato su un post precedente leggi qui e adesso confermato anche da Nature, grazie al contenuto di World ...

Anomalie nel campo magnetico. Il polo si sposta velocemente - anomalie su PaciFico e Atlantico : La velocità con la quale il polo nord magnetico si sta spostando verso la Siberia ha raggiunto i 50 chilometri, numerose le anomalie, negli ultimi anni, sull’Oceano Pacifico e Atlantico. Il polo nord magnetico si sta spostando sempre più velocemente provocando non pochi grattacapi al mondo della scienza e della navigazione. La portata del problema ha spinto gli esperti a fissare un appuntamento, il 30 gennaio prossimo, incentrato sul World ...

Mondo scientiFico in apprensione - campo magnetico terrestre si sta indebolendo : radiazione solare potrebbe annientare la vita sulla Terra : Il Mondo scientifico è preoccupato per una anomalia geologica che, da qui a poco, potrebbe dare origine alla cosiddetta inversione dei poli. Un team di ricercatori guidato da specialisti dell' ...

Caso Sea Watch - Roberto Fico in campo con Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : Un altro giorno è andato. I migranti lo trascorrono ancora a largo di Malta sulle navi Sea Watch e Sea Eye, mentre l'Europa latita e l'Italia chiacchiera, con l'eccezione del premier Giuseppe Conte che resta in prudente silenzio. Una giornata di tante parole, con due novità di fondo. Da una parte la sponda di Roberto Fico a Luigi Di Maio nello scontro con Matteo Salvini sul da farsi per i 49 profughi a bordo delle navi delle ong. ...