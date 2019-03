Ferrara - l’uomo che uccise l’ex compagna in ‘tempesta emotiva’ tenta il suicidio in galera : Probabilmente non ha retto alla pressione mediatica che il suo caso ha generato di recente. Così Michele Castaldo ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci mentre era detenuto nel carcere di Ferrara. L’episodio risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Adesso l’uomo versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. Castaldo, 57 anni, è in galera per aver confessato il ...