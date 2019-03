Fecondazione | a 15 anni dalla legge 40 | ecco le prossime sfide

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Specificare nella relazione al Parlamento sulla40/2004 le percentuali di impianto degli embrioni su cui sia stata applicata la tecnica di indagine diagnostica sulla blastocisti, così come il numero di embrioni crioconservati che a seguito della diagnosi preimpianto non sono stati trasferiti in utero, per non creare nocumento alla donna. E, sulla base di questi dati, destinare col consenso della coppia gli embrioni non idonei per la gravidanza alla ricerca scientifica: attualmente vi sono studi in fase clinica sull’uomo che evidenziano risultati per la cura del Parkinson e di alcune malattie legate all’invecchiamento. Sono gli ultimi “passaggi affinché anche l’Italia abbia una normativa sulla procreazione medicalmente assistita degna degli avanzamenti scientifici e che rispetti le libertà delle persone“, secondo Filomena Gallo, segretario ...

