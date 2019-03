Fabio Ferrari | il “Chicco” de I Ragazzi della Terza C | “Mi sono ritrovato a scegliere tra

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Ricordate? Il nome potrebbe non dire molto ma due suoi ruolirimasti nella memoria di tutti: Chicco de IC e Pappola di Vacanze in America. “Interpretare Chicco è stato un’arma a doppio taglio. Oggi può capitare che mi fermino per strada e mi dicano ‘ciao Chicco ti ho visto nel film di Pupi Avati’. Diciamo che un po’ l’ho patito, ma alla fine mi ciabituato. Chicco ormai è un amico, è stato un periodo felice, di grande divertimento. Con alcuni deiC siamo rimasti in contatto”, ha detto a I Lunatici, il programma di Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.molto legato anche a Pappola, ruolo interpretato in Vacanze in America. Quello è stato il mio esordio al Cinema, non avevo mai girato nulla. E’ stato un caso che io abbia fatto quel personaggio, ...

