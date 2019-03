F1 | GP Australia 2019 | gli orari e il programma della prima gara Il palinsesto tv su Sky

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via domani nella ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese lo scorso anno. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via ...

F1 - GP Australia 2019 : data - programma - orario - tv e streaming. Si parte il 15 marzo a Melbourne! : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

F1 - Mondiale 2019 : il calendario completo e le date. Si parte in Australia il 15 marzo : Domenica 17 marzo scatterà il Mondiale F1 2019 con l’attesissimo GP d’Australia 2019, a Melbourne andrà in scena la prima gara di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di spettacolo con tanta carne al fuoco. La Ferrari vuole battagliare con la Mercedes e conquistare quell’agognato titolo iridato che manca dal 2007 ma le Frecce d’Argento vorranno proseguire il loro filotto vincente, Sebastian ...

Ciclismo su pista - Mondiali Pruszkow 2019 : impressionante l’Australia nell’inseguimento maschile! Record del mondo POLVERIZZATO! : L’Australia ha letteralmente polverizzato il Record del mondo dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso a Pruszkow: nella finale per l’oro la formazione oceanica ha battuto la Gran Bretagna salendo sul gradino più alto del podio limando quasi 2″ al precedente primato. Il vecchio Record, datato 5 aprile 2018 era stato stabilito a Brisbane, in Australia, dalla stessa Nazionale ed era di ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e Australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre unica speranza nella finale dell’inseguimento a squadre - con l’Australia servirà l’impresa : La prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in scena a Pruszkow (Polonia), non ha risparmiato ai colori azzurri una cocente delusione: il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, penalizzato da una caduta di Francesco Lamon, non ha superato la fase di qualificazione e non sarà in gara questa sera per difendere il bronzo iridato conquistato nella passata edizione nell’attesissima finale. È ancora in corsa ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della prima giornata. Cade Fidanza nello scratch - Australia mostruosa : Una prima giornata nel segno dell’Australia ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruzskow (Polonia): dominio della compagine oceanica su davvero tutti i campi. Si è aperta oggi la manifestazione iridata di Ciclismo su pista, con un’Italia davvero molto sfortunata. Nel pomeriggio sono andati in scena gli inseguimenti a squadre. Tra gli uomini Italia che clamorosamente è uscita subito di scena: Davide Plebani, Francesco Lamon, Liam ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Seppi sconfitto all’esordio. Ko in due set contro l’Australiano Kyrgios : Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP di Acapulco. Sul cemento messicano l’altoatesino è stato sconfitto in due set dall’australiano Nick Kyrgios, numero 72 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Seppi ha perso subito il servizio in apertura di match, mentre dall’altra parte Kyrgios con la battuta non ha concesso nulla all’italiano, che ha ...

Superbike 2019 - Bautista divora l'Australia : sua sprint e gara-2. Risultati e classifica : Chi si mettesse in casa una Ducati Panigale V4 le darà valore facendola autografare da Alvaro Bautista che ne è già il simbolo. È lui che al primo round della stagione Superbike la battezza e la rende ...

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista che tris! Jonathan Rea deve inchinarsi a Phillip Island : Di sicuro un esordio così Alvaro Bautista non se lo era proprio immaginato. Un weekend da urlo per lo spagnolo nel primo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia), lo spagnolo ha esordito alla grande nella categoria delle derivate di serie, aggiudicandosi quest’oggi sia la superpole race, grande novità di questo campionato, e sia gara-2, facendo capire a tutti di che pasta è fatto. L’iberico, ...

Superbike - GP Australia 2019 : gara-2. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma delle differite : La prima tappa del Mondiale Superbike 2019 si è aperta con la schiacciante vittoria dello spagnolo Alvaro Bautista in gara-1 e domani il programma prevede altre due manche imperdibili. Il Gran Premio d’Australia proseguirà infatti nella notte italiana tra sabato e domenica con la neonata Superpole Race e con la tradizionale gara-2, previste rispettivamente alle ore 2.00 e 5.00. Si prospettano due gare molto spettacolari e ricche di ...