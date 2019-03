Striscia la notizia - Ezio Greggio a Libero : "Sto dalla parte di Feltri - com'è finita la nostra telefonata" : Chi aveva cominciato per primo a imitare il nostro direttore Vittorio Feltri era stato Crozza. Del resto quando si è tra i migliori giornalisti l' invidia e l' ironia fanno parte del gioco. Feltri è il primo a sorridere di battute e sottintesi. Anzi, spesso in redazione si rilassa guardando su inter

Striscia la Notizia - bomba di Ezio Greggio contro Mediaset : 'Se fai i palinsesti in quel modo...' : Per Mediaset non è un periodo semplicissimo: si parla in particolare di ascolti, dello share che ultimamente non è a livelli da urlo, così come sempre il Biscione ha abituato. E in un'intervista ...

Ezio Greggio : età - fidanzata e figli. Chi è Romina Pierdomenico : Ezio Greggio: età, fidanzata e figli. Chi è Romina Pierdomenico Chi è la fidanzata di Ezio Greggio e vita privata Sono state ragioni di cuore quelle per cui il noto conduttore tv Ezio Greggio è passato dall’Abruzzo prima di volare per una vacanza nei paesi caldi. Infatti l’attuale compagna del conduttore di Striscia la Notizia (programma in passato condotto da Michelle Hunziker) è di Vicoli, piccolo centro della provincia di Pescara. I due ...

Ezio Greggio a Vicoli per conoscere la famiglia della fidanzata : Quando gli abitanti di Vicoli la piccola località dell’entroterra pescarese, non ha creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice Miss Italia ...

