ESCLUSIVA Sen Toffanin | FI | | Non completare la TAV condanna l' Italia a un futuro

Premier League - Arsenal-Manchester United in ESCLUSIVA su Sky in 4K HDR : La Premier League si conferma uno dei campionati più incerti e appassionanti e la lotta è ancora viva per diversi obiettivi. Nel weekend in arrivo è in programma la 30esima giornata in cui spicca l’incontro in programma all’Emirates Stadium: qui l’Arsenal ospita il Manchester United in una sfida fondamentale per entrambe per ottenere un posto […] L'articolo Premier League, Arsenal-Manchester United in esclusiva su Sky in ...

ESCLUSIVA Sen. Saccone - FI - : "Questo governo non ha più nulla da dire" : Ora si farà di tutto per trovare un accordo e non aprire una vera crisi politica almeno fino alle elezioni europee. Io non credo che questa compagine governativa voterà la finanziaria del 2019, che ...

ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben bilanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

ESCLUSIVA Sen. Rampi - PD - : "La TAV si deve realizzare - la Quota 100 e reddito di cittadinanza un gran pasticcio" : Il 'decretone' Quota 100 e reddito di cittadinanza sono davvero una misura positiva per l'economia del Paese? Non lo sono per nulla purtroppo. Sono un grande pasticcio tra politiche importanti come ...

Reddito di cittadinanza - ESCLUSIVA Sen. Mininno - M5S - : "Non è un mero sussidio. Gino Strada vada oltre il pregiudizio ideologico anti-M5S" : Sono inoltre convinto che questa sia una manovra espansiva perché porterà ad un aumento dei consumi e conseguentemente ad un incremento dell'economia italiana. Il Sen. Mininno sul Reddito di ...

ESCLUSIVA Sen. Cangini - FI - : "Governo traballante - Di Maio e Salvini agiscono solo da segretari dei loro partiti" : Non c'è un Presidente del Consiglio, non c'è una guida e prospettiva politica. Ci sono solo due vicepremier che agiscono da segretari dei rispettivi partiti e non esercitano la funzione istituzionale ...

ESCLUSIVA Sen. Cangini - FI - : "Governo traballante - Di Maio e Salvini agiscono solo da segretari dei loro partiti" : Non c'è un Presidente del Consiglio, non c'è una guida e prospettiva politica. Ci sono solo due vicepremier che agiscono da segretari dei rispettivi partiti e non esercitano la funzione istituzionale ...

ESCLUSIVA Sen. Bellanova - PD - : "Il Reddito di cittadinanza? Una mistura confusa" : E così riuscire ad avere un'operatività politica e un punto di vista veri sul continente più ricco del mondo da cui le persone continuano a scappare. Intervista alla Senatrice Bellanova del PD Lei ...

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il Premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La Quota 100 solo ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il Premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La Quota 100 solo una ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis, Movimento 5 ...

ESCLUSIVA Sen. Battistoni - FI - : "Tema migranti? Serve realizzare un piano Marshall per l'Africa" : Tutto il resto è la cronaca del giorno. Intervista ESCLUSIVA al Senator Battistoni Qual è il suo parere in merito alla situazione economica del Paese e la recessione tecnica? Abbiamo appreso tutti, ...

ESCLUSIVA Sen. Battistoni - FI - : "Tema migranti? Serve realizzare un piano Marshall per l'Africa" : Tutto il resto è la cronaca del giorno. Intervista ESCLUSIVA al Senator Battistoni Qual è il suo parere in merito alla situazione economica del Paese e la recessione tecnica? Abbiamo appreso tutti, ...