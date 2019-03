Emma Marrone sbotta | “Cattiveria” Laura Chiatti | “La nostra Lady Gaga”

Emma Marrone - riposo totale per la sciatalgia che l’ha colpita durante l’esibizione a Roma : Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti italiani più amate e seguite non solo dai giovani, ma soprattutto da chi con le sue canzoni, sogna e vive la quotidianità. L'artista lanciata da Amici, nelle scorse settimane, è stata al centro delle polemiche soprattutto dopo la sua partecipazione al concerto di Eboli dove ha urlato ai suoi numerosi fan la voglia di vedere aperti tutti i porti d'Italia, ma soprattutto dimostrando la sua posizione ...

Jared Leto : Joker in pausa - avanti con Emma Marrone - : Leto è anche un cantante, il suo gruppo hanno inanellato un successo dietro l'altro scalando le classifiche di tutto il mondo. Emma ha detto prima che uscisse il pezzo «Sono senza parole! Non vedevo ...

Alessandra Amoroso - Emma Marrone e i migranti : 'Ha il suo pensiero - l'ha voluto dire - ma...'. Sbotto di rabbia : Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo ...

Alessandra Amoroso - Emma Marrone e i migranti : "Ha il suo pensiero - l'ha voluto dire - ma...". Sbotto di rabbia : Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con i fan e in generale con il popolo del web, tant'è che considera tutti la sua "Big Family".

Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone dopo le offese social : “Vergogna” : Alessandra Amoroso difende Emma Marrone dopo l’attacco social del consigliere Leghista Alessandra Amoroso ha voluto dire la sua opinione sulle offese social ricevute da Emma Marrone. La collega e amica è stata attaccata recentemente su Facebook da Massimiliano Galli, consigliere leghista di Amelia in provincia di Terni che, dopo il suo appello ai politici per far […] L'articolo Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone ...

Emma Marrone fermata da un problema di salute : Emma Marrone ha svelato con un post sul suo account Instagram di essere afflitta da un problema di salute. Nulla di grave o di preoccupante per la cantante salentina lanciata dal talent show Amici. A ...

Emma Marrone si accascia a terra e piange durante un concerto : la sciatalgia colpisce quando meno te lo aspetti - ecco sintomi e cause : Emma Marrone, durante un’esibizione a Roma, si è accasciata a terra piangendo. Come lei stessa ha dichiarato sui social, dopo essersi recata d’urgenza da un medico, si tratta di sciatalgia, o sciatica. La cantante ha ora bisogno di riposo, anche se non è nulla di grave. Un particolare movimento fatto sul palco le ha causato un forte risentimento alla schiena, provocandole una sciatalgia. Il dolore, a quanto pare, la costringerà a ...

Emma Marrone chiude il tour con un pianto liberatorio : Ieri sera, a Roma al Palalottomatica è andata in scena l'ultima tappa de Essere qui tour - Exit Edition 2019 di Emma Marrone . Spettacolo portato dalla cantante salentina nei palazzetti dello sport ...

Emma Marrone corteggiata da Enrico Nigiotti : la dolce frase sui social : Cosa c’è tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? Una semplice amicizia? Il dubbio è sorto quando la cantante pugliese ha pubblicato su Instagram un suo scatto sensuale con sotto scritto: “Love”. Il cantautore livornese, oggi 31enne, ha dunque commentato con particolare entusiasmo il post di Emma. Nel dettaglio l’ha paragonata all’attrice Emilia Clarke, la biondissima e combattiva Daenerys Targaryen de Il trono di spade. “Anzi ancora più bella”, ha ...

Emma Marrone - Enrico e Claudio in camerino prima del concerto di Roma : La cantante ha invitato all'ultima tappa del tour i due fan speciali conosciuti sabato scorso a "C'è posta per te"

Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe : “Solo tra donne intelligenti” : Emma Marrone dice la sua sull’amicizia fra donne Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda giovedì 28 febbraio, si è parlato dell’amicizia tra Emma Marrone e Fiorella Mannoia e più in generale dell’amicizia tra donne. È possibile essere amiche fra donne? Il talk show di Raiuno parte da questa domanda per cercare di […] L'articolo Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe: ...

Massimiliano Galli continua ad offendere Emma Marrone : 'Sta sempre a gambe aperte' : Il consigliere comunale della Lega, Massimiliano Galli torna nuovamente a parlare ed attaccare la cantante salentina Emma Marrone. Infatti, l'uomo che è stato espulso dal suo partito per le frasi sessiste nei confronti della cantante, non contento della bufera che aveva già creato, ha continuato a difendere la sua posizione davanti alle telecamere prima del programma di Mediaset "Le Iene" e poi anche al programma radiofonico di Cruciani, La ...

Emma Marrone - Sallusti vs Telese : “Suoi fan non sono per gambe aperte ma per porti chiusi. Lei vive in mondo dorato” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e il giornalista Luca Telese sul caso del consigliere comunale leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, e del suo insulto sessista alla cantante Emma Marrone. Il politico umbro è stato espulso dalla Lega. Sallusti commenta: “Non faccio il moralista, ma credo che una persona del genere non è all’altezza di una funzione pubblica. E ...

Emma Marrone canta con due ragazzi con la sindrome di Down - il post : "Sono due elettori Pd" : Dopo l'ospitata-TV a C'è posta per te , trasmessa sabato sera su Canale 5, sono apparsi alcuni commenti critici online e non solo su Emma Marrone , che aveva fatto parlare di sé per il monito politico ...