Edo ci canta che siamo solo noi gli eroi

Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell insieme alla v Edo va del cantante scomparso : Un'esclusiva pubblicata su Variety riporta l'iniziativa che sta scuotendo tutti i fan del cantante scomparso : Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell . Addirittura i lavori per ricostruire la vita dell'ex leader dei Soundgarden sarebbero già in corso e vedono la vedova Vicky Cornell e il regista Peter Berg con la sua casa di produzione Film 45 al timone della realizzazione. Il regista, infatti, sarà proprio Berg. La conferma arriva ...

Edo ardo De Angelis canta 'Il mago e le stelle' - nel video Neri Marcorè : ... che scrivono la storia su un foglio bianco … E il sogno? Il sogno è una strada che possiamo scegliere, o che forse di tanto in tanto ci sceglie, e ci permette di entrare in quel mondo di mezzo, nel ...

Una sexy Emily Ratajkowski incanta i follower : il vEdo-non vEdo social è hot [VIDEO] : Emily Ratajkowski fa impazzire i fan: il video bollente della modella statunitense Emily Ratajkowski non si smentisce mai: la modella 27enne statunitense si mostra in tutta la sua bellezza ed estrema sensualità sui social. Emily, proprio qualche giorno fa, ha postato un video su Instagram nel quale si riprende in movenze sensuali, in topless, con la mano a coprire il decolletè. Nessun evidente nudo per la modella statunitense, che ama ...