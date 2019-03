È morto Jan-Michael Vincent | l' indimenticato surfista di un mercoledì da leoni

Juventus - dubbi di formazione per Allegri : “Ronaldo non so se gioca - Pjanic invece è mezzo morto” : L’allenatore della Juventus ha analizzato il match di domani con il Bologna, soffermandosi anche sul ko con l’Atletico Madrid “E’ il momento di dare la scossa. Dobbiamo trasformare la sconfitta con l’Atletico Madrid in un’opportunità per fare qualcosa di straordinario”. Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus una reazione immediata dopo il doloroso k.o. con gli spagnoli nell’andata ...