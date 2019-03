E' già Juventus-Atletico Madrid | il nuovo video per la rimonta

Icardi-Juventus - clamoroso : c’è già la maglia bianconera di Maurito -FOTO- : Icardi-Juventus – Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Icardi alla Juve. Solo voci al momento anche se l’approdo del numero 9 a Torino, sarebbe clamoroso quanto il colpo Higuain di qualche estate fa. Molti parlano di uno scambio con Dybala, che però resta al centro del progetto bianconero. Leggi anche: Juventus Udinese streaming: […] More

Guardiola e la pazza idea Juventus : c'è già chi scommette - perché non è impossibile... : La prima si lega semplicemente a un dato di cronaca: è notizia dell'altro giorno che l'Uefa ha ufficialmente messo sotto inchiesta il club di Mansour per violazione del Financial Fair Play. E in caso ...

Tony Adams sbeffeggia Ramsey e la Juventus : “ha scelto di andare in un club inferiore all’Arsenal” : Tony Adams ha parlato del centrocampista dell’Arsenal Ramsey, il quale dovrebbe andare alla Juventus nella prossima stagione Tony Adams, ex difensore e capitano dell’Arsenal, ci è andato giù duro contro Ramsey e la sua scelta di andare a giocare alla Juventus, sbeffeggiando il club bianconero. L’ex centrale ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: “Ramsey? Giusto che voglia provare una nuova esperienza, ma lui è ...

Mercato Juventus - Paratici vicino a due super colpi : contatti già avviati : Mercato Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato tanto di vari nomi importanti in casa Juve. Da Marcelo a Isco, fino addirittura a Mbappè, Bale e Pogba, tutti giocatori già affermati e di livello internazionale, ma Paratici sta lavorando sotto traccia per vari talenti, giocatori che saranno fenomeni. De Ligt è il primo indiziato, […] More

Guardiola-Juventus - Paratici già a lavoro : Pep avvistato a Milano : GUARDIOLA JUVENTUS – Allegri sempre più vicino all’addio. Il tecnico toscano non ha gradito le critiche per la sconfitta contro l’Atletico ed è pronto a fare le valigie. Il presidente Agnelli vuole Zinedine Zidane, Fabio Paratici, secondo Il Corriere della Sera, sta lavorando per portare Pep Guardiola in bianconero. Da anni Paratici conosce Pere Guardiola, fratello di Pep […] More

Napoli-Juventus bilanci alla mano - il Fatto sbugiarda un po’ di luoghi comuni : L’analisi di Vincenzo Imperatore Sul Fatto Quotidiano, Vincenzo Imperatore gioca la partita dei bilanci tra Napoli e Juventus. L’articolo lo trovate qui. E ovviamente prende come riferimento anche le puntuali analisi di Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore sia sulla Juventus (anche qui) sia sul Napoli. Imperatore parte dal presupposto di Mario Sconcerti: il “mecenatismo” nel calcio è finito e i tifosi sono figli di un calcio ...

Juventus : le ombre di Zidane e Antonio Conte aleggiano sulla panchina di Allegri (RUMORS) : Dopo l'inaspettata sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, la panchina di Massimiliano Allegri non è più così solida. Nonostante abbia conquistato 4 scudetti, 4 Coppe Italia consecutive e 2 Supercoppe italiane, il matrimonio con la Juventus sembra ormai prossimo ai titoli di coda. In questi giorni il tecnico livornese non sarebbe molto tranquillo, e gli insulti che gli sono piovuti addosso dai social l'hanno spinto a ...

Juventus - giallo Allegri : ha disattivato i suoi profili social : TORINO - Non sappiamo se sia una scelta momentanea o definitiva, fatto sta che ...

Debito Juventus : occhio - i bianconeri hanno già incassato 132 milioni : Debito Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Sole 24 Ore”, la Juventus potrebbe andare incontro ad una situazione piuttosto complicata per quel che riguarda la risoluzione del suo Debito. occhio però, nelle ultime due sessioni di mercato, la Juventus avrebbe già incassato circa 132 milioni di euro dalla cessione di nove giocatori. 9 cessioni alle […] More

Mercato Juventus - già ripagato Cristiano Ronaldo : ecco come - i dettagli : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a far cassa dopo alcune cessioni che consentiranno al club bianconero di ripagare interamente Cristiano Ronaldo. Di fatto, dopo l’ultima cessione ufficiale di Audero alla Sampdoria, affare da 20 milioni di euro, la Juventus incasserà circa 60 milioni dalle ultime cessioni. 18 milioni da Sturaro, 9 milioni da Cerri, […] More

Bellinazzo - l’idolo dei papponisti - elogia la Juventus per le plusvalenze : La fortuna di De Laurentiis Qualche settimana fa Marco Bellinazzo – giornalista del Sole 24 Ore – visse un paio di giornate di gloria tra i tifosi del Napoli per la sua analisi del bilancio del club di Aurelio De Laurentiis. Nel suo articolo parlò di sagacia e di fortuna – forse una new entry mondiale nelle analisi economico-finanziarie – nonché di competenza del rabdomante a proposito del presidente del Napoli di cui ...

Juventus Atletico - Gianluca Vialli : 'Possono ribaltarla. Io in Nazionale? Ci sto pensando' : Gianluca Vialli riceve il premio Giacinto Facchetti il "Bello del Calcio" nel Candido Cannavò Day a dieci anni dalla scomparsa dello storico direttore della Gazzetta dello Sport. Non ci poteva essere ...

Calciomercato Juventus - Pistocchi : 'Allegri avrebbe già l'accordo con un club inglese' : Momento sicuramente non facile per la Juventus dopo la brutta sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Due reti incassate in un secondo tempo sicuramente da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri, quest'ultimo al centro di numerose critiche. La Juventus è comunque riuscita a vincere contro il Bologna in campionato, dopo una partita nella quale si sono sicuramente sentite le scorie di Madrid. A lunghi tratti, ...

Morte Marella Caracciolo - il messaggio della Juventus : “il popolo bianconero saluta commosso la vedova di Gianni Agnelli” : Marella Caracciolo in Agnelli è deceduta oggi all’età di 92 anni, il messaggio di cordoglio della Juventus “La Juventus saluta con commozione Donna Marella, che ci ha lasciato oggi. Nata a Firenze, Marella Caracciolo di Castagneto nel 1953 sposò Gianni Agnelli, e restò al suo fianco fino al 2003, anno della sua Morte. Presidente Onorario della Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”, Donna Marella è stata membro ...