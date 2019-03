Ducati Diavel-1260 S e X II Atto | al Motodays di Roma

laragnatelanews

(Di sabato 9 marzo 2019)Alin corso presso la Fiera di, c’era uno stand – interno alla struttura – che presentava solo un modello, il. Si pronuncia al maschile, pur essendo una “motococletta”….. e che motoUnica nel panorama motociclistico, è caratterizzata da un design di grande personalità, perfetto per gli appassionati che vogliono mostrarsi forti e decisi. Si avvicina più a moto Statunitensi, che Europee, ma al contempo si discosta dalle sopra citate per innovazione nel design e innovazione tecnologica.la seconda generazione della nostra Muscle Cruiser made in Italy mostrano un mezzo fedele a se stesso, unico e con una pronunciata personalità.Il pneumatico posteriore è un mostruoso 240 mm, che conferisce alun carattere forte e inconfondibile. Le larghe prese d’aria e il telaio a traliccio si integrano perfettamente ...

