Dopo il derby | l' analisi dei protagonisti a caldo Liverani | noi abbiamo giocato a calcio

Fiorentina-Lazio : bookies ottimisti Dopo il derby - biancocelesti favoriti in casa viola : Vincere per rimanere in corsa sul treno Champions League. La Lazio, dopo aver trionfato nel derby la scorsa settimana, dovrà affrontare la Fiorentina al Franchi. Secondo i quotisti di Planetwin365 i biancocelesti sono leggermente favoriti, con il “2” in lavagna a 2,60. L’”1” si trova invece a 2,87, la “X” a 3,20. Per chi volesse rischiare meno ci sono le doppie: l’“1X” è bancato a 1,51, l’“X2” a 1,42 e l’“12” a ...

Roma - Perotti : 'Vogliamo rifarci Dopo il derby. Siamo con Di Francesco al 100%' : L'attaccante della Roma Diego Perotti è intervenuto a Rai Sport per presentare la sfida di Champions League con il Porto: 'dopo una sconfitta come quella del derby, vogliamo una rivincita. Sarà un giorno importante per noi, per migliorare l'immagine data ...

Anna Falchi nuda Dopo il derby/ Foto 'hot' - 'in Italia carriere nascono a letto' : Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio nel derby con uno scatto senza veli. L'immagine, in poche ore, ha totalizzato su Instagram oltre...

Vola la Lazio in Borsa : +9 - 15% Dopo il derby : Titolo Lazio Borsa – I risultati maturati nel weekend di Serie A si riflettono sulla Borsa e sull’andamento dei titoli delle società quotate. In particolare, dopo il derby della capitale vinto contro la Roma, la Lazio fa registrare una buona performance con un +5,33% a 1,25 all’apertura. A metà giornata il titolo continua inoltre a […] L'articolo Vola la Lazio in Borsa: +9,15% dopo il derby è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

L’uomo del giorno – Pierluigi Casiraghi - il compleanno Dopo il derby : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’uomo del giorno, è il turno di Pierluigi Casiraghi, compleanno per l’ex calciatore che compie 49 anni. Carriera da protagonista da calciatore, l’esperienza più importante dal punto di vista delle presenze è stata con la Lazio, proprio i biancocelesti protagonisti con la vittoria nel derby di campionato contro la Roma. Ha indossato anche le maglie di Juventus, Monza ...

Roma : Dopo ko nel derby - niente ritiro : ANSA, - Roma, 3 MAR - Una riunione nella notte all'Olimpico tra i dirigenti, subito dopo la pesante sconfitta del derby; poi, stamattina, alla ripresa degli allenamenti in vista della Champions, il ...

La Roma perde 3-0 - ironia social sul web Dopo il derby della capitale : Per la Lazio è stata la serata perfetta, alla Roma invece è andato tutto storto. Il derby della capitale di ieri sera, finito 3-0 per i biancocelesti, ha avuto i suoi inevitabili strascichi nell' ...

Anna Falchi si spoglia Dopo il trionfo della Lazio nel derby - foto : Il 3-0 con cui la Lazio di Simone Inzaghi ha sconfitto la Roma di Eusebio Di Francesco ha scatenato la più celebre laziale dello show business italico. No, non stiamo parlando di Suor Paola bensì di Anna Falchi, nata in Finlandia ma da sempre biancoceleste DOC, tanto dall'essersi denudata nella notte sui social.''Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai ...

Derby Lazio-Roma 1-0 La Diretta Caicedo sblocca la sfida Dopo 12? : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo Derby di Roma tra la squadra...

