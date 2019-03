Divorzio | “niente assegno se la moglie non cerca un lavoro” | la decisione della giudice

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) L’exnonun lavoro. E dunque non ha diritto all’di mantenimento. La pensa così unadi Treviso che ha rigettato la richiesta di una donna: voleva 1.900 euro al mese comedivorzile. Ma non solo. Secondo il Corriere del Veneto, che ha riportato la notizia, ilha infatti sospeso l’erogazione di 1.100 euro al mese che da più di un anno la donna riceveva dalll’ex marito.Per il collegio del tribunale di Treviso (presieduto da una donna) il divario economico tra i due è effettivamente rilevante, ma a concorrervi vi sarebbe anche “l’inerzia” dimostrata dalla donna nelre un’occupazione. In più non vi sarebbe stato “alcun apprezzabile sacrificiosignora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio” e non esisterebbe prova “che sia stata ...

