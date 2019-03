Disperso in mare il nonno di Joseph | star della nazionale inglese ndi rugby che affronta

Acireale - celebrati i funerali di Enrico - Disperso in mare 8 giorni : “Nuota verso il paradiso” : Il giovane è stato sbalzato in mare da un'onda mentre si trovava in macchina insieme alla fidanzata Margherita D'Agata e all'amico Lorenzo Quattrocchi. Nessuno dei tre è riuscito a sopravvivere.Continua a leggere

Ancona - si stacca una gru da una piattaforma petrolifera : operaio Disperso in mare : Un brutto incidente sul lavoro si è verificato questa mattina sulla piattaforma petrolifera Barbara F., a circa 60 miglia dalla costa di Senigallia, in provincia di Ancona. Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", una gru ha avuto un cedimento strutturale ed è caduta su una nave sottostante. Nella cabina di pilotaggio c'era il macchinista che al momento risulta disperso in mare, mentre due operai che si trovavano a bordo del natante ...

Tragedia di Acireale : trovato Enrico Cordella - l'ultimo ragazzo Disperso inghiottito dal mare : Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato, ieri sera, il corpo senza vita di Enrico Cordella, ultimo dei tre ragazzi dispersi ad Acireale a seguito della devastante mareggiata dello scorso...

