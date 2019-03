Dieta ideale per dimagrire prima dell' estate | menù

Dieta facile per dimagrire 4 chili : ideale per le donne : La Dieta facile per dimagrire 4 chili è quella ideale per le donne che lavorano. Ecco le come funziona e cosa mangiare ogni giorno per perdere peso.

La Dieta ideale per la salute dei nostri denti : Una corretta salute dentale non è garantita solo da un"igiene orale accurata e costante.Seguire una dieta sana e corretta non serve sono a mantenere i denti sani, bianchi e forti ma permette anche di risparmiare in spese odontoiatriche consistenti.Scopriamo insieme gli alimenti che fanno bene ai denti:- Latte e derivati: questo tipo di alimenti non devono mai mancare nella nostra dieta quotidiana perché se consumati in maniera equilibrata sono ...

Pancia piatta e Dieta detox? Il dragoncello è l’ideale perché sgonfia e può persino sostituire il sale : Si chiama dragoncello ed è una spezia saporita, duttile, e soprattutto dalle mille proprietà terapeutiche. Digestivo, antisettico e detox, il dragoncello è anche un validissimo supporto per chi è a dieta, e in particolare per chi aspira ad avere una Pancia piatta. Dal sapore intenso e aromatico, è indicato per insaporire molti piatti, anche in sostituzione al sale. Noto anche con il nome di erba dragona, fa parte della famiglia delle Asteracee ...

Dieta dimagrante Mediterranea - la Dieta ideale anche nel 2019 : La dieta dimagrante Mediterranea ha una storia importante e tanti studi scientifici che l'hanno resa tra le più seguite al mondo. Ecco cosa si mangia.

Anno nuovo Dieta nuova - ma quella ideale per tutti non esiste : Anno nuovo, dieta nuova. Se uno dei propositi per il 2019 e’ perdere peso, due importanti studi dell’Anno appena trascorso forniscono ulteriore ‘carburante’ in particolare alla discussione sul ruolo dei carboidrati e quello dei grassi nel farci andare fuori forma. Il risultato che se ne puo’ trarre, evidenzia un articolo su Medicalxpress, e’ che non esiste una dieta che sia ideale per tutti. Non e’ ...