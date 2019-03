Dieta della porzioni | le regole per dimagrire in salute

Ecco come abbassare la pressione alta con una semplice abitudine : ha lo stesso effetto dei farmaci e della riduzione di sale nella Dieta : Un comportamento abituale (un lusso per alcuni) è in grado di abbassare la pressione sanguigna alta tanto quanto i farmaci: un semplice pisolino pomeridiano, che prevede un’ora di riposo, può fare scendere i livelli di pressione arteriosa in media di 5 punti, con un effetto simile all’assunzione di farmaci o alla riduzione di sale nella dieta. La scoperta si deve a un gruppo di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula ...

Turismo : la Germania investe in Calabria - patria della Dieta mediterranea : Si è tenuta oggi, presso ITB a Berlino, la conferenza stampa organizzata presso lo stand Enit da Regione Calabria. Un mercato importante, quello tedesco, basti pensare che per la stagione 2019 i due primi tour operator tedeschi stanno aprendo due resort in Calabria, uno sul Tirreno e uno sullo Ionio, per un totale di oltre 2500 posti letto, costruiti proprio sugli standard tedeschi. La regione, patria della dieta mediterranea, ha presentato ...

Dieta della ricotta - perdi una taglia in pochi giorni : Leggera, buona e deliziosa: la ricotta è l’alimento ideale per tornare in forma e la protagonista di una Dieta che consente di perdere una taglia in pochi giorni. La ricotta è un cibo molto genuino, grazie all’alto contenuto di proteine nobili e pochissimi grassi. Questo formaggio fornisce anche un’ottima dose di calcio, vitamina A e B12, come pure Omega 3 e Omega 6, utili per prevenire diverse patologie. Quando siamo a Dieta ...

Dieta della longevità : ecco le regole per vivere a lungo : Dieta della longevità: ecco le regole per vivere a lungo. ecco il menù completo di una settimana dettagliato. Cosa mangiare ogni giorno

7 buone ragioni per uscire dalla mentalità della Dieta : Non sempre la perdita di peso è definitiva La dieta scatena reazioni opposteUna dieta può essere demoralizzanteCi ossessiona con il peso Può mandare in tilt il metabolismo La dieta genera stressSmettere di pensare alla dieta per fare pace con voi stesseLe diete restrittive fanno più male che bene. Non è del tutto una notizia, è un concetto ormai piuttosto risaputo. Però, tutti gli anni, soprattutto nei mesi estivi, in molti ci ricadono: ...

Medicina : Dieta ed uno stile di vita sani mitigano il decorso della sclerosi multipla : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Journal of Neurology uno studio scientifico intitolato “dietary and lifestyle factors in multiple sclerosis progression: results from a 5-year longitudinal MRI study” (Fattori dietetici e stile di vita nella progressione della sclerosi multipla: risultati di uno studio longitudinale di 5 anni con RM). Secondo alcuni ricercatori americani dell’Università di Buffalo, le evidenze riguardanti il ...

Dieta del riso e della mela : alimentazione sana per dimagrire : La Dieta del riso e della mela aiuta a dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Si basa su un'alimentazione sana che fa bene alla salute e da benessere

In cerca della Dieta che salverà la Terra : Si sta aprendo un grande mercato per carne e proteine prodotte in laboratorio, che abbiano il giusto gusto in bocca e non distruggano l’ambiente. Leggi

Dieta della trota : tiene a bada il colesterolo e accelera il metabolismo : tiene a bada il colesterolo e accelera il metabolismo: stiamo parlando della Dieta della trota che sfrutta le proprietà benefiche di questo pesce d’acqua dolce. Erroneamente considerata come un “pesce di serie B”, in realtà la trota è perfetta per tornare in forma e fare il pieno di benessere. Se inserita all’interno di una Dieta bilanciata e consumata almeno tre volte a settimana (o anche di più se lo desiderate) può ...

Dieta - crolla il mito della colazione. Nuovo studio : "Fa ingrassare" : In forma con 45 minuti di sport a settimana Ricontrollando i risultati delle sperimentazioni analizzate, Cicuttini ha concluso che rispetto a chi fa colazione, chi salta questo pasto pesa in media ...

Nella Dieta sana le porzioni si fanno con le mani. La novità della guida della British Nutrition Foundation. Il commento di Michele Sculati : et al, A proposition to meal's volume measurement: volume estimation and dietetics consultation, La Rivista di scienza dell'alimentazione , 1999, vol. XXVIII, n. 2, pp. 121-134 Sculati O. et al., New ...

Dieta della pasta : ecco l’innovativo piano alimentare che promette di far perdere 4 kg in 7 giorni : La pasta fa dimagrire? La risposta potrebbe essere positiva, ma è necessario sapere come mangiarla. ecco una Dieta innovativa proposta da recenti studi scientifici, che permette di mangiare pasta ogni sera per sette giorni e perdere fino a 4 kg. Gli appassionati di pasta saranno al settimo cielo: i carboidrati sono sono un nemico sa combattere, e addirittura possono aiutarci a perdere peso. E’ solo necessario prendere qualche piccolo ...

Dieta della pasta di sera : perdi 4 chili in una settimana : Con la Dieta della pasta riesci a perdere fino a 4 kg a settimana, mangiando questo piatto tipico della cucina italiana anche la sera. Per anni ci hanno detto che la pasta non andava mangiata a cena perché faceva ingrassare. In realtà gli ultimi studi scientifici hanno dimostrato che non è così, tutto infatti dipende dall’indice glicemico. Più questo valore è alto più si verifica un picco di insulina che causa un accumulo di grasso ...