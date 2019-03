Diario alimentare | quando scrivere fa bene alla salute

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Annotare quotidianamente le abitudini alimentari può sembrare un esercizio inutile e noioso, ma secondo esperti del settore nutrizionale, in realtà, compilare unè il primo passo per prendere coscienza del fatto che, se è vero che 'siamo quel che mangiamo', forse è giunto il momento di correggere la routine a tavola. Tenere un resoconto di colazioni, pranzi, cene e spuntini vari può rivelarsi lo strumento giusto non solo per avere una visione realistica della quantità e della qualità del cibo che si consuma nell'arco di una giornata, ma anche per rendersi conto che forse si assumono molte più calorie del necessario.Il, inoltre, può dar rispostapiù "famosa" domanda che ci si pone nel momento in cui un lunedì mattina di un giorno X si decide di salire sulla bilancia "Perché anche se mangio poco non dimagrisco o, addirittura, ingrasso?" Che sia ...

