Di Maio sul bando Mef per consulenze gratuite | “Va ritirato” Tesoro | “Confronto fra

L’annuncio di Luigi Di Maio dopo il bando per consulenza gratuita del Mef : “Va ritirato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia che chiederà il ritiro del bando di concorso del Mef con il quale si cercano consulenti altamente specializzati che lavorino a titolo gratuito: "Tutti devono essere pagati. Quindi credo che questo bando dovrebbe essere ritirato, manderò una lettera al dirigente e chiederò di ritirarlo".Continua a leggere

L'economia globale travolge l'Italia Ma il SalviMaio cincischia sulla Tav : Mario Draghi l’ha detto chiaramente ieri: “L’Italia è una delle cause principali del rallentamento economico europeo”. Un rallentamento tricolore che dal secondo semestre del 2018 ha cause sia endogene nella domanda interna che Segui su affaritaliani.it

Salvini-Di Maio - il finto stallo sulla Tav (che andrà avanti) : Per spiegare il corpo a corpo di queste ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricorso all'immagine dello stallo. Ma nel caso Tav non è così perché al di là delle dichiarazioni belligeranti dei due leader di M5s e Lega, la clessidra non è stata fermata...

Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini sulla Tav : pronto a votare contro sul caso Diciotti : Lo scontro nel governo sulla Tav Torino-Lione è rapidamente degenerato in un clima da ricatto politico tra grillini e leghisti, con il caso Diciotti riemerso pericolosamente a minare la tenuta dell'esecutivo. Solo nelle ultime ore, Matteo Salvini ha ribadito di voler "andare fino in fondo" perché il

Giuseppe Conte accoltella Luigi Di Maio sulla Tav? Retroscena : Tav - le parole pesantissime del premier : Non tutto è come sembra? Forse. Si parla di Giuseppe Conte e della sua presa di posizione in conferenza stampa, giovedì, a Palazzo Chigi. Una presa di posizione clamorosamente grillina. Il premier ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, "la Tav così com'è non deve essere fatta". parole che a molt

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Matteo Salvini - diktat a Luigi Di Maio sulla Tav : "Non mollo finché campo" : Colpo su colpo. Dopo le schermaglie di giovedì sera, Matteo Salvini ribadisce la sua posizione, nettissima, sulla Tav. L’Alta velocità, ha sottolineato in un'intervista a Rtl, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell’Europa". E ancora: "

Tav - Matteo Salvini : "Tiro dritto - si va a casa". Luigi Di Maio insulta : "Irresponsabile" : La decisione finale ancora non c'è. Il premier Giuseppe Conte chiede ancora un supplemento di riflessione. «Scioglieremo la riserva lunedì, dateci tempo». Ammette che sui bandi da lanciare fra tre giorni, pena il venir meno di 300 milioni di finanziamenti europei, «c' è oggettivamente uno stallo». P

TAV della discordia - Governo sull'orlo della crisi : botta e risposta Salvini-Di Maio : Nonostante le smentite di facciata dei giorni scorsi, era chiaro a tutti che la partita della TAV fosse finita su un binario decisamente scomodo e pericoloso. Una situazione di stallo che sembra ...

Salvini : «Sulla Tav vado fino in fondo» Di Maio : «Irresponsabile - minaccia crisi» : Conte parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori». La replica: «Irresponsabile»

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Salvini : "Sulla Tav vado fino in fondo - vediamo chi tra me e Di Maio ha la testa più dura" | Entrambi evocano la crisi : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Violenza sulle donne - Di Maio : 'Occorre aumentare le pene - ci stiamo lavorando' - : "Bisogna intervenire duramente anche a livello sanzionatorio", annuncia in un post il vicepremier. E aggiunge: "E' una battaglia di tutti. E' una battaglia di civiltà"