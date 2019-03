Detrazioni fiscali regime forfettario 2019 e deduzioni | quali sono

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019), l’elencoL’estensione delè una delle novità più importanti dell’anno in corso. Nonostante a volte si continui a parlare di flat tax, per via dell’aliquota unica fissa al 15% applicata sui redditi fino a 65.000 euro, di fatto sarebbe più opportuno definirla come un ampliamento della soglia reddituale e della platea dei beneficiari che posoperare in. Quest’ultimo rappresenta l’evoluzione deldei minimi e risulta essere unagevolato secondo il quale i titolari di partita Iva che non fatturano oltre un certo livello annuale, pospagare un’aliquota sostitutiva Irpef più conveniente rispetto al tradizionale e ordinarioprogressivo. Nelsaranno diversi i lavoratori con partita Iva a poter entrare nel ...

cornovandalo : @matteosalvinimi @rtl1025 Non sprecato troppo tempo ed energie su tav si tav no. Preparate la flax tax per tutti co… - Qualenergiait : A quali altri incentivi si può sommare la #detrazione fiscale dell’Irpef sui lavori per migliorare l’efficienza ene… -