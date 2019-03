Dazi | Cina soddisfatta su andamento negoziati con USA

Dazi - Cina : "Positivi su negoziati" : 9.31 Cina e Usa sono ancora al lavoro "giorno e notte" per trovare un accordo sul commercio che tenga conto "degli interessi di entrambe le parti e delle speranze del mondo", e che includa la fine dei Dazi incrociati che pesano su lavoratori, produttori ed esportatori. Il viceministro del commercio Wang Shouwen si è detto "positivo" sui negoziati rilevando in una ...

Dazi - Cina : "Positivi su negoziati" : 9.31 Cina e Usa sono ancora al lavoro "giorno e notte" per trovare un accordo sul commercio che tenga conto "degli interessi di entrambe le parti e delle speranze del mondo", e che includa la fine dei Dazi incrociati che pesano su lavoratori, produttori ed esportatori. Il viceministro del commercio Wang Shouwen si è detto "positivo" sui negoziati rilevando in una conferenza stampa a margine del Congresso nazionale del popolo che il meccanismo ...

Cina : ecco l'effetto dei Dazi di Trump. A febbraio dimezzato surplus con Usa : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio, 14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio,, in scia agli effetti dei dazi all'import del ...

Effetto-Trump sulla Cina : con i Dazi dimezzato il surplus commerciale con gli Usa. Tonfo dell'export di Pechino del -20% : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio (14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio), in scia agli effetti dei dazi all'import del 'made in China' imposti dal presidente Donald Trump e alla lunga festività del Capodanno lunare: nei primi due mesi del 2019, il saldo è però attivo per 42,1 miliardi e in crescita del 3,9%, secondo le Dogane cinesi. ...

Guerra Dazi : Cina teme giravolte Trump. Incerto il vertice di marzo : Per il momento, aggiunge il quotidiano americano, l'accordo allo studio sembra favorevole per Pechino, visto che risparmierebbe la nazione asiatica dal fare grandi cambiamenti alla sua economia. Lo ...

Dazi Usa - la Cina promette tagli fiscali 'su vasta scala' per sostenere la crescita : ... autorevole think tank di Washington, rilancia e rafforza i dubbi sull'affidabilità del sistema statistico cinese, sollevando i timori di una frenata in corso dell'economia ben più grave delle ...

Cina-Stati Uniti - Wall Street Journal : “Entro fine mese l’accordo commerciale sulla fine dei Dazi” : L’accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti è quasi cosa fatta. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal, secondo il quale le due parti formalizzeranno gli impegni presi intorno al 27 marzo, quando il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mar-a-Lago, la residenza di Palm Beach prescelta da Trump come sede del prossimo meeting. La data non è certa, ma secondo fonti ben informate Pechino avrebbe dato la propria disponibilità ...

Mercati - verso accordo Dazi : Borsa Cina ai massimi di nove mesi : I 'progressi sostanziali' compiuti nei colloqui tra le due prime potenze economiche al mondo sono stati ben accolti da Cina, Stati Uniti e resto del mondo. Lo riferisce un alto funzionario cinese ...

Dazi - fumata bianca vicina : accordo Usa-Cina a fine marzo : Dopo settimane di trattative intense, potrebbe arrivare presto la fumata bianca nelle negoziazioni tra Usa e Cina sui Dazi. Donald Trump e Xi Jimping potrebbero, infatti, raggiungere un accordo ...

Asia in rialzo in vista accordo USA-Cina sui Dazi : Giornata positiva per le principali borse Asiatiche , sulle buone notizie in merito alle trattative commerciali tra USA e Cina . Secondo alcune indiscrezioni stampa, Donald Trump e Xi Jimping ...

Dazi : Wsj - accordo Usa-Cina a fine marzo : WASHINGTON, 4 MAR - Donald Trump e Xi Jimping potrebbero raggiungere un accordo commerciale formale in un summit intorno al 27 marzo, dopo un viaggio del presidente cinese in Italia e Francia. Lo ...

Trump a Cina : via Dazi prodotti agricoli : WASHINGTON, 2 MAR - "Ho appena chiesto alla Cina di rimuovere immediatamente tutte le tariffe sui nostri prodotti agricoli, inclusa la carne bovina e suina, in base al fatto che ci stiamo avanzando ...