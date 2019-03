Dario Argento | La mia serie tv entro al fine dell' anno prossimo su Netflix o

Dario Argento : «La mia prima serie tv (per Netflix o Amazon)» : Dario Argento storyLa più bella del reamePrimi orroriPrimi amori (i libri)Un cicchetto con John HustonLeone e i suoi allieviSogni (o incubi) ispiratoriNotte al cimiteroPupazzi-maniaCome HitchcockGaleotto fu il setProfondo HopperIncidente «anagrafico»AutobiografiaSono passati sette anni da Dracula 3D, il suo ultimo film al cinema, e Dario Argento ha pensato di fare qualcosa di nuovo. Sull’onda di registi del calibro di Steven Soderbergh, ...

Dario Argento all'opera su un videogioco con un team milanese : Dreadful Bond è il nome del videogioco a cui Dario Argento sta lavorando assieme ad un team di sviluppatori milanesi.Come possiamo apprendere dalla pagina ufficiale del progetto, il re italiano dell'horror si è dato ai videogiochi e il progetto in questione vedrà la luce accompagnato da una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.La campagna di raccolta fondi avrà inizio a metà mese, mentre a giudicare dai dettagli che trapelano il Dario ...

Dario Argento : «Sono perseguitato da stalker rimasti turbati dai miei film» : Dario Argento, 78 anni, maestro del thriller e dell'horror, è fra gli italiani più celebri nel mondo, invitato a retrospettive in suo onore e master classes negli Stati Uniti, in Sud America, Russia, ...

Dario Argento : "Asia si merita 'The Voice' dopo quello che ha passato : è brava - intelligente - di talento" : Asia Argento potrebbe tornare sulle scene televisive dopo il divorzio da X Factor e le polemiche personali che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi. Infatti, si fanno sempre più insistenti i rumors che la vorrebbero coach di The Voice Of Italy: proprio in queste ore si sta discutendo del cast della nuova edizione del talent, che avrà come conduttrice Simona Ventura.A commentare la notizia di una possibile partecipazione di Asia ...

Dario Argento ospite mercoledì 23 gennaio di “Ritorno in Pellicola” al Teatro Palladium : mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 il Teatro Palladium ospita il primo appuntamento di Ritorno in pellicola, una rassegna a ingresso gratuito dedicata a grandi film della storia del cinema italiano da proiettare in 35mm, co-organizzata dall’Università di Roma Tre con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e la rivista di critica cinematografica Quinlan.it. Il primo, grande ospite è il maestro del brivido Dario ...

Dario Argento stronca 'Suspiria' : 'Nel remake poca paura e niente musica' : "Ho visto il remake di 'Suspiria' al cinema. Non mi ha entusiasmato, ha tradito lo spirito del film originale: c'è poca paura, non c'è musica. Il film non mi ha molto soddisfatto, è così così, una ...