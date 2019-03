Daniele Nardi | straziante addio della fidanzata | Ti ritroverò nelle montagne | sarai

Chi era Daniele Nardi : l'ultima intervista alle "Iene" : Il ritratto dell'alpinista italiano e il suo pensiero

Daniele Nardi - chi era l’alpinista italiano che ha perso la vita sul Nanga Parbat : tra l’ossessione per Albert Frederick Mummery e l’impegno nel sociale : “L’alpinismo rende alla mia vita quella poesia che non so pronunciare. Sono un privilegiato ad avere la possibilità di vivere della mia passione, senza questa musica poco altro avrebbe senso”. Parole di Daniele Nardi, l’alpinista italiano che insieme al collega Tom Ballard è stato dichiarato morto dall’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. I due alpinisti hanno perso la vita nel tentativo di salire ...

I corpi individuati sono di Daniele Nardi e Tom Ballard : «Resteranno lassù» | Video : La conferma dell’ambasciatore italiano: identificate le sagome che erano state scoperte sullo sperone Mummery, a circa 5.900 metri. La spedizione è chiusa. La fidanzata dello scalatore: «Non mi hai ascoltato, te l’avevo detto che su quella via non dovevi andare»

Daniele Nardi e Tom Ballard - finite le ricerche : resteranno li per sempre : La notizia era nell'aria ma è stata ufficializzata in questi minuti: lo scalatore di Latina, Daniele Nardi e il suo compagno di avventura Tom Ballard sono ufficialmente morti. Le ricerche dei due alpinisti si sono concluse oggi dopo l'avvistamento delle sagome a circa 6000 mila metri dello sperone Mummery nel Nanga Parbat. Grazie alla trasmissione televisiva di Italia 1, Le Iene, avevamo seguito con trepidazione quella che sembrava un'impresa al ...

L’ultimo messaggio dell’alpinista Daniele Nardi : “Ho provato a fare una cosa impossibile” : “Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che pero’ non si e’ arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perche’ il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano si’ che la pace sia una realta’ e non soltanto un’idea…vale la pena farlo“: sono le ...

