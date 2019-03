Daniele Nardi e Tom Ballard | tragica conferma | ' Sono morti' La fidanzata | ' La montagna dà

L’ultimo messaggio dell’alpinista Daniele Nardi : “Ho provato a fare una cosa impossibile” : “Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che pero’ non si e’ arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perche’ il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano si’ che la pace sia una realta’ e non soltanto un’idea…vale la pena farlo“: sono le ...

Daniele Nardi e Tom Ballard morti : “Ricerche terminate. Le sagome viste sul Mummery sono le loro”. Lo staff dell’italiano : “Il dolore è forte” : “Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom“. Lo annuncia su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. E l’annuncio arriva anche dalla pagina Facebook ufficiale di Nardi: “Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che ...

Daniele Nardi - soccorsi ancora in ritardo/ L'ambasciatore 'Valutiamo il da farsi' : Daniele Nardi e Tom Ballard: i soccorsi subiscono un nuovo ritardo. L'ambasciatore italiano in Pakistan: "Valutiamo il da farsi"

Daniele Nardi e Tom Ballard - ancora ore di attesa per sapere se quelle sagome sono loro : Quasi quindici giorni di ansia e di attesa per avere notizie sulla sorte di Daniele Nardi e Tom Ballard. Ieri sembrava che si stesse chiudendo anche il capitolo ricerche. Era mattina presto qui in Italia quando la lettura di questo post in inglese pubblicato da Karakorum Pk nella pagina di Alpinismo/Mountaineering ci ha fatto capire che non c’erano più speranze per i due alpinisti. “Oggi Alex insieme agli altri membri del team si sono ...