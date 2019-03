Daniele Nardi e Tom Ballard morti | “Ricerche terminate Le sagome viste sul Mummery sono

Daniele Nardi e Tom Ballard - tragica conferma : "Sono morti". La fidanzata : "La montagna dà e toglie" : "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom". Il dramma del Nanga Parbat finisce come temuto da giorni: i due alpinist

Daniele Nardi e Tom Ballard : “Ricerche terminate. Le sagome viste sul Mummery sono le loro”. Lo staff dell’italiano : “Il dolore è forte” : “Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom“. Lo annuncia su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. E l’annuncio arriva anche dalla pagina Facebook ufficiale di Nardi: “Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che ...

Daniele Nardi - soccorsi ancora in ritardo/ L'ambasciatore 'Valutiamo il da farsi' : Daniele Nardi e Tom Ballard: i soccorsi subiscono un nuovo ritardo. L'ambasciatore italiano in Pakistan: "Valutiamo il da farsi"

Daniele Nardi e Tom Ballard - ancora ore di attesa per sapere se quelle sagome sono loro : Quasi quindici giorni di ansia e di attesa per avere notizie sulla sorte di Daniele Nardi e Tom Ballard. Ieri sembrava che si stesse chiudendo anche il capitolo ricerche. Era mattina presto qui in Italia quando la lettura di questo post in inglese pubblicato da Karakorum Pk nella pagina di Alpinismo/Mountaineering ci ha fatto capire che non c’erano più speranze per i due alpinisti. “Oggi Alex insieme agli altri membri del team si sono ...

Un nuovo stop alle ricerche dei due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard : Dopo giorni di silenzio, che si sono lentamente trasformati in settimane, le ricerche dei due alpinisti del Nanga Parbat potrebbero essere arrivate a una svolta. Il 24 febbraio Daniele Nardi e Tom Ballard avevano fatto sapere che stavano seguendo l’itinerario che avevano precedentemente concordato, e che prevedeva un passaggio per la parete Diamir, conosciuta anche come via Mummery, e utilizzata solo una volta nel 1970 dai fratelli Messner per ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : forse oggi nuovo tentativo per ritrovare Daniele Nardi : E’ possibile che nella giornata di oggi – salvo condizioni meteo avverse e in considerazione delle priorità militari – l’alpinista basco Alex Txikon e la sua squadra salgano su un elicottero per tentare di localizzare Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat dal 24 febbraio: lo ha reso noto il segretario del Pakistan Alpine Club (PAC), Karrar Haidri. Ieri Txikon aveva individuato due sagome non identificate ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - ultime notizie : due sagome sul Nanga Parbat : Daniele Nardi e Tom Ballard, ultime notizie: due sagome sul Nanga Parbat Non è ancora la parola fine sui due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat. Infatti sarebbero state individuate due sagome grazie alle osservazioni effettuate con un telescopio dal campo base della montagna e potrebbero essere proprio quelle di Daniele Nardi e Tom Ballard. Usare il condizionale è d’obbligo, perché non c’è ancora nulla di certo. La segnalazione è avvenuta ...

Alpinismo - sospese le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard : improbabile che siano ancora in vita : Sono state interrotte le ricerche degli alpinisti Nardi e Ballard, dispersi ormai da dieci giorni sul Nanga Parbat Le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi da oltre dieci giorni sul Nanga Parbat nel nord del Pakistan sono state sospese. Lo ha annunciato Karrar Haidri del club alpino pakistano, che ha organizzato la spedizione di soccorso. “Non ci aspettiamo che siano ancora vivi – ha aggiunto Nazir ...