Dall' Australia a Berlino Così il movimento studentesco per il clima è divenuto globale

Australia - Dalla fontana sgorga prosecco per i clienti di un ristorante : Il ristorante Darling and Co di Brisbane, in Australia, ha installato una fontana da cui sgorga prosecco.Continua a leggere

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a causa dei cambiamenti climatici indotti Dall'uomo : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

Carlo e Camilla divorziano? I rumors Dall'Australia : Il Principe Carlo si sarebbe separato da Camilla . La stampa australiana racconta che le carte sono già state firmate. La notizia partita dalla stampa australiana ha fatto rapidamente il giro del ...

F1 - Ricciardo sorpreso Dalle scelte di Ferrari e Mercedes : l’australiano esprime tutta la sua… frustrazione : Il pilota australiano ha commentato le scelte di Ferrari e Mercedes, esprimendo la propria frustrazione per essere stato snobbato da entrambe Chiusa la carriera in Red Bull, Daniel Ricciardo è ripartito dalla Renault. Una scelta sorprendente ma quasi obbligata, considerando che poche erano le alternative al team di Enstone. LaPresse/Photo4 Le porte di Ferrari e Mercedes non si sono mai aperte, per questo motivo l’australiano non ha ...

Australian Open - il dominatore Djokovic : “io e Rafa torniamo da due operazioni - imparate Dalla nostra resilienza” : Australian Open, Novak Djokovic ha vinto per la settima volta il torneo di Melbourne superando Federer ed Emerson Australian Open, il sontuoso Novak Djokovic visto oggi, si è presentato ai microfoni dopo il successo in quel di Melbourne il settimo della sua carriera nello Slam Australiano. Il numero 1 al mondo si è detto ovviamente entusiasta delle sue due settimane in Australia: “devo ricambiare i complimenti a Rafa, oggi sei ...

Australian Open - la resa di Nadal : “Dall’altra parte della rete c’era un giocatore più forte” : Australian Open, Rafa Nadal è uscito sconfitto dalla finale del torneo di Melbourne contro Novak Djokovic Australian Open, Rafa Nadal è stato di fatto distrutto quest’oggi da Djokovic. Una sconfitta in tre set abbastanza netta e difficilmente pronosticabile, al termine di due settimane comunque d’altissimo livello. Lo spagnolo dopo la gara ha parlato del suo Australian Open, comunque fiero di quanto fatto. “Prima cosa che ...

Australian Open 2019 : Dalla follia di Williams-Pliskova alla lucida sicurezza di Naomi Osaka : Gli Australian Open 2019 continuano a regalare grandi sorprese ogni giorno. Dopo la precoce eliminazione di Roger Federer, oggi è arrivata quella di Serena Williams, ma l’uscita dal torneo dell’americana è davvero ancora più clamorosa, vista la modalità della sconfitta dell’ex numero uno del mondo. Avanti 5-1 e servizio nel terzo set Serena si è incredibilmente fatta rimontare da una Karolina Pliskova già pronta a salutare il ...

CORCIANO : Dall'Australia con moglie e figli per vivere un moderno Grand Tour ... i 426 giorni di Biagio si fanno dono per la comunità : La famiglia Famularo ha scelto il borgo di CORCIANO ed in un video ha fatto parlare i volti dei suoi nuovi amici , UMWEB, CORCIANO. A partire dal XVII secolo, il Grand Tour era un lungo viaggio ...

Dall'Australia a Corciano per un moderno Grand Tour : Corciano A partire dal XVII secolo, il Grand Tour era un lungo viaggio attraverso l'Europa effettuato dai giovani 'aristocratici con l'obiettivo di perfezionare il loro sapere. Biagio Famolaro, italo-...

F1 - le rivelazioni di Ricciardo : tutti i retroscena dell’addio alla Red Bull raccontati Dall’australiano : Il driver di Perth ha svelato i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare con la Red Bull, trasferendosi così alla Renault Il mancato rinnovo di Ricciardo con la Red Bull aveva spinto numerose scuderie ad iscriversi all’asta per lui, vinta poi con astuzia dalla Renault. Niente da fare invece per la McLaren, arrivata addirittura ad incontrare per ben due volte l’australiano, prima di vedersi rifiutare l’offerta per colpa ...

Ciclismo - le corse di gennaio con la programmazione tv : via Dall’Australia : Tre mesi dopo il Giro di Lombardia il grande Ciclismo è pronto a rimettersi in moto. Già a metà gennaio la stagione 2019 offre degli appuntamenti interessanti, con tanti campioni in gara, per avvicinarsi ai momenti più caldi del calendario internazionale. Com'è ormai tradizione, il World Tour scatta dall'Australia con il Tour Down Under, per una sfida tra grandi velocisti ma non solo. Altri big hanno, invece, scelto un avvio decisamente più ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare Dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Australian Open 2019 : le favorite. Dalle Williams a Halep e Wozniacki - regna l’incertezza sul primo Slam dell’anno : Caroline Wozniacki torna in Australia senza più l’etichetta di ex numero uno del mondo senza Slam: il suo primo l’ha conquistato proprio lo scorso anno, in una finale che sembrava aver dato due definitivi destini ad altrettante carriere. La danese, per un mese, al top del ranking WTA ci è tornata per un mese, ma non è riuscita a mantenere la costanza necessaria per restare in cima, vincendo solo a Eastbourne e Pechino. Al contrario, ...

Tennis - Australian Open 2019 : Andrea Arnaboldi sconfitto in due set Dallo spagnolo Martinez : Andrea Arnaboldi saluta subito Melbourne dopo essere stato sconfitto nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Il Tennista lombardo si è arreso con un doppio 6-3 allo spagnolo Pedro Martinez, numero 160 del mondo, in un’ora e mezza di gioco. L’azzurro ha due palle break in apertura di primo set, ma non riesce a sfruttarle. Nel quinto game Arnaboldi perde il servizio, ma arriva l’immediato controbreak del ...