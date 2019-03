Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa | ' Legge voluta da un pistola

Crozza-Salvini : 'Legge scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano' : Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini. Nel corso di 'Fratelli di Crozza' in onda su Nove, il comico genovese ha imitato il ministro dell'Interno. «Gioisco perché finalmente la Camera ha sancito ...

Legittima difesa - Crozza-Salvini esulta : “Una legge italiana - scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano!” : Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa sancito dalla Camera: “Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano” e aggiunge: “Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino…magari che hai vinto Sanremo… mi entri in casa? Smith & Wesson!” “Live streaming, episodi ...

Fratelli di Crozza - il monologo del comico e l’appello a Di Maio : ” Molla Salvini e torna il bravo ragazzo che eri” : Il monologo di Maurizio Crozza sulla vittoria del centrodestra in Sardegna e sulla legittima difesa, in onda nel corso di Fratelli di Crozza (in prima serata su Nove) si chiude con un accorato appello a Luigi Di Maio: “Ascolta uno che ha quasi il doppio della tua età, potrei essere tuo padre, anche se non ho capannoni abusivi, come età ci sto dentro. Giggino, tu stai frequentando una cattiva compagnia. Mollalo e torna il bravo ragazzo che eri. ...

Fratelli di Crozza - i messaggi subliminali di Tria : ecco cosa pensa davvero di Di Maio - Tav e Salvini. L’imitazione è imperdibile : Un esilarante Crozza nei panni del ministro Giovanni Tria nell’ultima puntata Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il ministro commenta a suo modo i fatti di attualità politica che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni, dal suo appoggio alla Tav fino alle accuse alla Germania e mostra per la prima volta di avere una sua opinione. O quasi L'articolo Fratelli di Crozza, i messaggi subliminali di ...

Crozza : 'Nel giorno di Salvini arrestano i coniugi Renzi? Bravi hacker' : Durante la copertina di Che fuori tempo che fa, in onda su Rai Uno, Maurizio Crozza ha ironizzato sulle votazioni attraverso la piattaforma Rousseau: "Mentre Salvini si prendeva l'Italia, Di Maio ...

Diciotti - Crozza : “Salvini salvato da Conte - Toninelli e Di Maio : i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” : La prima parte della copertina di Maurizio Crozza, su Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle votazioni sulla piattaforma Rousseau: “Salvini è stato salvato da Conte, Di Maio e Toninelli: i tre moschettieri del reo”. Video Rai L'articolo Diciotti, Crozza: “Salvini salvato da Conte, Toninelli e Di Maio: i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza : 'Salvini con l'elmetto - sembrava dovesse farlo lui il buco' : Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa, in onda su su Rai Uno, Maurizio Crozza ha ironizzato sulla visita del vicepremier al cantiere Tav in Val di Susa. "Si è fatto fotografare con l'elmetto in ...

Tav - Crozza : “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di Maio e un c…”. Poi : “Vi spiego perché Giggino e Salvini litigano” : “Salvini si è fatto fotografare in Val di Susa con l’elmetto in testa. Sembrava che dovesse farlo direttamente lui il buco da 57 km. Mi dirai, il suo partito ha fatto un buco da 49 milioni… Arrivare a 57 è un attimo”. Così Maurizio Crozza sul vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1. Video Rai L'articolo Tav, Crozza: “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di ...

Crozza - Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody” : la versione con Di Maio - Toninelli - Salvini e Conte è imperdibile : Torna dal 22 febbraio Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Maurizio Crozza lancia la sua particolare versione di Bohemian Rhapsody, che per l’occasione diventa Governian Rhapsody: Salvini, Di Maio, Toninelli e Conte cantano il governo del cambiamento come i Queen L'articolo Crozza, Bohemian Rhapsody diventa “Governian Rhapsody”: la versione con Di Maio, Toninelli, Salvini e Conte è imperdibile ...

Che fuori tempo che fa - Maurizio Crozza : 'Matteo Salvini deporta immigrati'. E Fabio Fazio resta muto : Nello studio di Fabio Fazio , a Che fuori tempo che fa di lunedì 28 gennaio, il bersaglio grosso è ovviamente Matteo Salvini , al centro del caso Sea Watch e colpito dalla richiesta di rinvio a ...

Crozza imita Salvini : l'ironia sull'uso delle divise : Maurizio Crozza nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 ha vestito i panni del Ministro dell'interno Matteo Salvini 'l'Arturo Brachetti del...

Torna Crozza e diventa Salvini : 'Se indosso divisa da finanziere devo restituire i 49 mln della Lega' : Prima copertina del 2019 firmata da Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo Che Fa, su Rai1. Il comico ha vestito i panni del ministro dell'Interno...

Salvini contro Fazio - Crozza torna ad ironizzare sul 'caso' al Che fuori tempo che Fa : Maurizio Crozza torna ancora una volta ad ironizzare sulle dichiarazioni di Matteo Salvini nel primo appuntamento dell'anno con il Che fuori tempo Che Fa.