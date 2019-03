ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Mauriziosul palco di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove nei panni disvela il suo prossimo progetto: “Miin, quelli alle cene vengono, pure eleganti, e li posso essere me stesso, giù de Confindustria, può essere pure cheilrispetto a me è Pertini. Lo dico per trasparenza!“Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.comL'articolo: “Miinil, lui rispetto a me è Pertini… lo dico per trasparenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Crozza-Calenda: “Mi intrufolo in Forza Italia e divento il nuovo Alfano. Intendiamoci, lui rispetto a me è Pertini…… - gavinoruggiu : @CarloCalenda @bendellavedova @nzingaretti @FedePizzarotti @VoltItalia @SiamoEuropei @pdnetwork @Piu_Europa… - marangonluke : RT @Affaritaliani: Crozza/Calenda: 'Mi intrufolo in Forza Italia e divento il nuovo Alfano' -