Crisi Venezuela | 13 morti durante il nuovo blackout

La Crisi venezuelana procede al rallentatore : L’autoproclamato presidente ad interim è tornato nel paese, ma non è stato arrestato; gli Stati Uniti non sembrano sul punto di invadere il Venezuela. Forse c’è spazio per una transizione pacifica. Leggi

Nella Crisi del Venezuela una famiglia perde tutto ma continua a salvare i gatti randagi : Negli ultimi anni il Venezuela è stato stretto in una crisi politica, economica e umanitaria gravissima che ha costretto migliaia di persone a fuggire all'estero per scappare dalla fame. Ma c'è chi ha deciso di rimanere e di pensare anche agli invisibili: ...

Guaidò : la forza per affrontare la Crisi in Venezuela come ultima opzione - : Nessuno vuole questo scenario, ha detto il leader dell'opposizione Venezuelana. L'opposizione del Venezuela organizza un ricorso alla forza per affrontare la crisi nella repubblica, ma solo dopo che ...

La storia. L'altra faccia del Venezuela che non si arrende alla Crisi : I volontari della Fondazione . I volontari della Fondazione «Questa terra non desiste, persiste e resiste, anche di fronte ai trattamenti più ingiusti». Non parla per slogan Amadís Rodriguez . Ha ...

USA - Pompeo : tutte le opzioni sul tavolo per la Crisi venezuelana - : Gli ulteriori passi americani nell'ambito della crisi politica venezuelana saranno focalizzati nel ribadire il sostegno al leader dell'opposizione Juan Guaidò, nella consegna degli aiuti umanitari e nel rafforzamento della coalizione internazionale, ha ...

Venezuela - capire la Crisi e le diplomazie ombra : ... in cui le istituzioni sono state svuotate di senso e il potere è stato trasferito a uomini del partito e dell'apparato militare, con conseguenze tragiche per la popolazione e l'economia. Nella ...

Onu : 3 - 4 milioni di persone fuggite dal Venezuela da inizio Crisi

Il Venezuela chiuderà le frontiere con il Brasile - per via della Crisi degli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato che chiuderà le frontiere tra il suo paese e il Brasile per via della disputa sugli aiuti umanitari destinati alla popolazione Venezuelana, che riguarda anche un concerto benefico organizzato da Richard Branson. Il

Venezuela : Moavero - apertura a dialogo è imprescindibile per superare Crisi : Bruxelles, 18 feb 14:48 - , Agenzia Nova, - L'apertura al dialogo è una condizione imprescindibile per superare, in modo pacifico e costruttivo, la gravissima crisi politica e istituzionale... , Beb,

Crisi del Venezuela e incompetenza di questo governo : È un vuoto pesante, dalle ripercussioni gravi su ogni aspetto della società, dall'economia alla sicurezza. Non rendersene conto è gravissimo. Riccardo Cascioli Invia

Crisi in Venezuela - l'Italia dice sì a nuove elezioni : 'l'Italia non ha più una politica estera - aggiunge Elio Vito di Fi - se l'avesse, il governo in carica finirebbe con il dividersi. Abbiamo assunto posizioni analoghe a quelle della Russia e della ...

Venezuela - segretario Onu pronto a mediare per soluzione Crisi : Roma, 12 feb., askanews, - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito oggi di essere pronto a una mediazione per la soluzione della crisi politica in Venezuela. In un colloquio con il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, ha spiegato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, 'il segretario generale ha ribadito la …

